台積電搶才！中部最大場企業徵才今登場 最高7.8萬

國內首場、中部最大「2025年校園企業徵才媒合會」」今在逢甲大學率先揭幕，共有台積電、美光等111家知名企業、提供6700個職缺，最高月薪7.8萬元，有35家企業專場面試，吸引學生等求職者踴躍投履歷、面試。

逢甲大學校園企業徵才媒合會今、明2天、上午10時到下午5時在逢甲大學育樂館登場，現場111家知名企業，涵蓋半導體、科技、金融、製造、營造等多元領域，包含台積電、大立光、聯華電子、長榮海運、台新金控等指標企業到場設攤，連國家科學中山研究所、國防部軍事情報局都到場設攤說明，招募人才。

逢甲大學學生事務處說明，參與企業開出的職缺，平均月薪約3.8萬至7.6萬元，為逢甲大學在校生、校友及、大中部求職者提供豐富且具競爭力的就業機會。特別規畫「企業面試專場」，共有35家企業、36場次，各企業攤位也開放現場履歷投遞，讓求職者能即時把握職涯契機。

今天現場以台積電、美光等大廠最受歡迎，攤位前擠滿詢問職缺、薪資待遇的社會新鮮人。

從彰化趕來的陳姓應屆畢業生說，他就讀電機系，今天主攻半導體相關的台積電、美光、科林研發等企業，其中台積電共提供20個職種，接受現場投履歷，所以他要問清楚各職種的狀況、未來發展，方便他決定投哪一種職種。

吳姓男大生則說，他是理工科系，現場最高薪是國家科學中山研究所研發類碩博士，學士技術生產、行政管理也有近五萬，職業穩定，也很吸引人。