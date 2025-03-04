快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

彰南運動中心業者終止營運契約 即起受理退費

中央社／ 彰化縣4日電

彰化縣彰南國民運動中心營運業者指出，4年來因發生保固缺失及設施異常多達395項，將與彰化縣政府終止營運契約，5月1日起全面終止服務，即日起開放受理退費

彰化縣教育處今天表示，彰南國民運動中心完工後，由營造廠商、凱格公司、縣府三方驗收並現況點交，凱格營運期間所通報保固與設施異常問題，縣府均有函知營造廠商修繕，針對凱格片面提出提前終止契約，將依約盡速召開協調委員會處理。

凱格大巨蛋運動股份有限公司彰南分公司昨天發布聲明，民國110年起營運管理彰南國民運動中心，經營4年來發生建物嚴重滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞及戶外空間地坪凹陷等，建物保固缺失與設施異常事件迄今累積達395項。

業者表示，長久以來飽受修繕延誤、缺失推諉等，已嚴重影響民眾安全與使用權益，並造成公司人力維運負擔與額外成本支出，主管機關罔顧業者經營權益、營運損失及各種經營條件不公，已嚴重違背促進民間參與公共建設政府、企業、民眾三贏精神。

業者指出，為維護商譽，保障民眾生命財產安全，彰南國民運動中心將與縣府終止契約，營運服務至今年4月30日，其中游泳池已於2月15日暫停開放，體適能中心服務至3月31日，即日起受理各項服務退費。

縣府教育處表示，彰南國民運動中心於109年興建完成，縣府依促進民間參與公共建設法於105年委託凱格公司營運，從110年3月起算，預計117年3月屆期；縣府對於權利金、土地租金收取及保固通報處理，皆依約進行，並無廠商主張經營條件不公情形。

教育處說，凱格公司應審慎評估公告地價漲幅與經營財務風險，並依約執行，但依其律師函來文，指公告申報地價調漲部分導致公司連年營運重大虧損，因此希望能終止合約；凱格迄今尚未依約繳納113年土地租金差額及114年定額權利金與土地租金。

退費 運動

延伸閱讀

彰南運動中心要關了 民眾吐槽：別提大巨蛋 先救運動中心吧

天道盟公主涉虐死苗栗翁 2名小弟幫忙拘禁下場出爐

新光三越氣爆教訓 彰化消防局籲注意瓦斯使用及外洩處理步驟

投資慘賠！金賢重「土地10年賣不出去」 驚爆當農夫內幕

相關新聞

氣爆第3周…持有新光三越禮券怎麼辦？業者說話了

新光三越氣爆案第3周，持有新光三越禮券的消費者很擔心權益受影響，新光三越下午針對台中中港店消費者權益保障說明表示，禮券與...

台積電搶才！中部最大場企業徵才今登場 最高7.8萬

國內首場、中部最大「2025年校園企業徵才媒合會」」今在逢甲大學率先揭幕，共有台積電、美光等111家知名企業、提供670...

台中洲際棒球場4月起廁所改建 市府：不影響觀賽

台中市政府改善台中洲際棒球場，去年6月獲行政院核定1.1億元，今年4月將開始施作廁所改善工程，不少球迷甚至球團擔心影響到...

台中潭子區農會推選出理事長林潤德 聘任原總幹事林淑茵

台中市潭子區農會今天召開理監事會議，林潤德以5票當選理事長，聘任原總幹事林淑茵連任。

彰南運動中心要關了 民眾吐槽：別提大巨蛋 先救運動中心吧

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心委外經營4年後，業者今天公告將開放到4月30日，由於營運期間縣府與包商對於...

玉山園區滑坡 八通關步道寬僅剩10公分山友接連墜谷

228連假玉山國家公園發生3件山域事故，其中2件是山友滑落邊坡受傷受困，1件是山友在轆轆谷山屋胃痙攣嘔吐，經由空勤直升機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。