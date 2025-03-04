彰南運動中心業者終止營運契約 即起受理退費
彰化縣彰南國民運動中心營運業者指出，4年來因發生保固缺失及設施異常多達395項，將與彰化縣政府終止營運契約，5月1日起全面終止服務，即日起開放受理退費。
彰化縣教育處今天表示，彰南國民運動中心完工後，由營造廠商、凱格公司、縣府三方驗收並現況點交，凱格營運期間所通報保固與設施異常問題，縣府均有函知營造廠商修繕，針對凱格片面提出提前終止契約，將依約盡速召開協調委員會處理。
凱格大巨蛋運動股份有限公司彰南分公司昨天發布聲明，民國110年起營運管理彰南國民運動中心，經營4年來發生建物嚴重滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞及戶外空間地坪凹陷等，建物保固缺失與設施異常事件迄今累積達395項。
業者表示，長久以來飽受修繕延誤、缺失推諉等，已嚴重影響民眾安全與使用權益，並造成公司人力維運負擔與額外成本支出，主管機關罔顧業者經營權益、營運損失及各種經營條件不公，已嚴重違背促進民間參與公共建設政府、企業、民眾三贏精神。
業者指出，為維護商譽，保障民眾生命財產安全，彰南國民運動中心將與縣府終止契約，營運服務至今年4月30日，其中游泳池已於2月15日暫停開放，體適能中心服務至3月31日，即日起受理各項服務退費。
縣府教育處表示，彰南國民運動中心於109年興建完成，縣府依促進民間參與公共建設法於105年委託凱格公司營運，從110年3月起算，預計117年3月屆期；縣府對於權利金、土地租金收取及保固通報處理，皆依約進行，並無廠商主張經營條件不公情形。
教育處說，凱格公司應審慎評估公告地價漲幅與經營財務風險，並依約執行，但依其律師函來文，指公告申報地價調漲部分導致公司連年營運重大虧損，因此希望能終止合約；凱格迄今尚未依約繳納113年土地租金差額及114年定額權利金與土地租金。
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