台中洲際棒球場4月起廁所改建 市府：不影響觀賽

台中市政府改善台中洲際棒球場，去年6月獲行政院核定1.1億元，今年4月將開始施作廁所改善工程，不少球迷甚至球團擔心影響到4月4日中華職棒開賽與之後比賽。市府表示，廁所改善工程會分階段、分區施作，期間也會加開3樓廁所，不會影響觀賽體驗。

洲際棒球場是中職中信兄弟隊主場，去年獲政院核定的改善工程包含廁所整建、照明系統、二樓座位區、中央空調與球員休息室等，其中廁所改建攸關球迷的觀賽體驗，不過目前已確定會在中職開賽後才開始施工，球迷擔心看比賽時要花更長時間排隊等廁所。

台中市運動局長游志祥表示，洲際棒球場廁所改善工程的開工日期預計會在4月4日開幕戰後、4月中旬前，分2階段施工，第一階段是原有廁所改善，預計7月底完成，第二階段則是增建女性廁所，配合市長盧秀燕力推的陽光公廁政策，強化大型公共場館的男女廁比例。

游志祥指出，現行開放球迷使用的廁所集中於洲際球場2樓，分為兩側，改善工程會分側施工，確保另一側的廁所可以使用，另外3樓的廁所原本是貴賓室廁所，使用率較低，市府已與球團協調，施工期間開放3樓廁所供球迷使用，會增加導引與人手指引，不影響球迷的觀賽體驗。