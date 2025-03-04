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台中潭子區農會推選出理事長林潤德 聘任原總幹事林淑茵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區農會今天召開理監事會議，推選出理事長林潤德，聘任原總幹事林淑茵連任。記者游振昇／攝影
台中市潭子區農會今天召開理監事會議，推選出理事長林潤德，聘任原總幹事林淑茵連任。記者游振昇／攝影

台中市潭子區農會今天召開理監事會議，林潤德以5票當選理事長，聘任原總幹事林淑茵連任。

台中市潭子區農會上月24日召開會員代表大會選舉理監事，9席理事，現任農會總幹事林淑茵掌握5席過半數。

潭子區農會今天召開理監事會議推選理事長，當選的理事長林潤德表示，林淑茵過去兩任8年，為潭子區農會付出非常大心力，任勞任怨，受到地方人士的支持，農會在各方面的進步有目共睹，員工的薪點從480多點升到目前的570點可證明她整體經營的狀況非常好，讓員工享受到很好的福利，她今天的連任是理所當然。

林淑茵說，她很開心連任第20屆潭子區農會總幹事，未來將繼續為潭子區的農民謀福利，賺的錢希望能更多補助給農民，照顧農會員工，讓員工的薪點越來越高，也希望獲得農民支持。

林淑茵表示，市定古蹟潭子區農會穀倉，市府整修完成已點交潭子農會，希望她在這個任期內能順利委外經營，讓農會更多獲利。

台中市 農會 農民

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