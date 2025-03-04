彰南運動中心要關了 民眾吐槽：別提大巨蛋 先救運動中心吧

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心委外經營4年後，業者今天公告將開放到4月30日，由於營運期間縣府與包商對於各項設備缺施的推諉，讓業者已難以營運，因此將與縣府終止合約；縣府表示，有關土地租金及保固問題，縣府均依合約處理，並無廠商主張經營條件不公情形，將儘速召開「協調委員會」處理。

彰南運動中心在臉書官網貼出營運服務終止聲明表示，運動中心的籃、羽、桌球場將服務到4月30日，體適能中心服務到3月31日，游泳池已在2月15日暫停開放，近期有買票券的民眾可來辦理各項服務退費，會確保消費者權益。

凱格大巨蛋運動公司彰南分公司表示，其實從2021年接手營運後就發現包括游泳池等設備均有缺失，不只建物滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞、戶外空間地坪凹陷，他們共通報設備缺失及修繕累計達395次。

業者說，自從2021年接手營運後，每年幾乎都虧損千萬元，原合約到2028年才到期，但面對設備修繕延誤、缺失推諉，已影響到民眾安全及使用權，也造成公司的人力運維負擔及成本支出，但縣府罔顧業者經營權益、營運損失、及經營條件不公等情事，嚴重違背「促進民間參與公共建設」的精神，不得不終止合約。

許多民眾得知彰南運動中心要關門了，也在官網吐槽說「先別說大巨蛋了，彰南運動中心才幾年，要不要救一下啊」、「扯!開幕才四年就要停了，汽車場路坪真的超爛，記得還有個地下停車場從沒看過開放，縣府還想蓋大巨蛋？」、「彰北國民運動中心閉關半年多了（最近才又開放），現在彰南也要閉關了」。

彰化縣政府表示，彰南國民運動中心完工後，由營造廠商、凱格公司及縣府三方驗收並現況點交，凱格公司營運期間所通報保固與設施異常問題，縣府也有依工程契約函知營造廠商進行修繕，現廠商片面提出提前終止契約，縣府將依約儘速召開「協調委員會」處理，為維護民眾權益，即日起縣府將督導凱格公司依消費者保護法相關規定辦理退費。

縣府教育處表示，依合約書規定土地租金每年依照本計畫案用地面積按申報地價3%計算繳納租金，租金計收方式依據《促進民間參與公共建設法》相關規定訂定，凱格公司應本專業能力審慎評估公告地價漲幅與經營財務風險，並依約執行，但凱格公司認為繼續履行顯有重大困難，公告申報地價調漲部分導致公司連年營運重大虧損，故單方委由律師向縣府發函希望能終止合約。