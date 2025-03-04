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玉山園區滑坡 八通關步道寬僅剩10公分山友接連墜谷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山園區坍方，步道幾乎消失，228連假接連有山友失足滑落山坡。圖／玉管處提供
玉山園區坍方，步道幾乎消失，228連假接連有山友失足滑落山坡。圖／玉管處提供

228連假玉山國家公園發生3件山域事故，其中2件是山友滑落邊坡受傷受困，1件是山友在轆轆谷山屋胃痙攣嘔吐，經由空勤直升機協助吊掛送醫。玉管處提醒，園區內部分步道坍方滑坡，步道僅剩10公分可踩點，長程路線需隨時警覺，且行程前訓練體能，避免發生危險。

玉管處表示，2月28日連假首日，八通關越嶺線西段11.5公里處往東埔方向，1名山友不慎滑落邊坡，雖然沒有受傷，但困在半山腰，還好同行及路過的山友幫忙，引導他從滑坡慢慢走回步道，才順利脫困。

3月1日白洋金礦下中央金礦山屋前1公里，又發生山友滑落邊坡事故，且滑落邊坡時左手中指骨折且受困，經同行山友協助引導脫困至步道。

玉管處派員探勘八通關越嶺線，發現西段11.5公里處因為滑坡，部分步道被土石掩埋，步道踩點僅有10公分寬，3名志工和3名熱心山友徒手，花4個小時才清理處一條勉強可通行的小徑，但山區地質脆弱，仍可能再度發生坍方，山友務必留心腳步，避免失足滑落墜谷。

另一起事故，則是3月1日1名山友在南二段轆轆谷山屋，疑似高山症發作，導致身體不適，出現胃痙攣、嘔吐，報警求救。還好當天氣候晴朗，消防局申請空勤直升機協助吊掛成功送醫。

玉管處表示，園區內有多條長程登山路線，但地形險峻加上高山氣候多變，行走長程路線需要隨時警覺，獨攀者更應加倍注意，避免因失足受傷或墜谷等意外。因長程路線地點偏遠，步行救援耗時多日，如遇墜谷或滑落但未受傷或輕傷情況，請在自身與隊友能力許可下，嘗試自救脫困，避免救難人員疲於奔波。

另外，規畫長程登山路線的山友，事先務必鍛鍊體能，出發前1至2周調節身體狀況，避免熬夜、暴飲暴食、操勞、感冒等，如身體不適，應審慎評估取消行程，避免生病意外，救援困難。

山友 玉山國家公園

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