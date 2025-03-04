快訊

川普暫停援助烏克蘭！千億援烏資金到底怎麼運作？

灰貓被嫌胖「獨坐床角生悶氣」 發現飼主沒來安慰牠更火大了：快哄朕

藍營內部分歧？鍾小平批黨中央沒動：恐滅頂之災

台中洲際球場4月修繕廁所 不影響中職賽事

中央社／ 台中4日電

中華職業棒球大聯盟新球季3月29日開打，台中洲際棒球場4月中旬起修繕廁所，台中市政府運動局長游志祥今天在市政會議表示，工程不影響賽事，工程期間會做好相關配套。

台中市長盧秀燕在市政會議說，洲際球場已使用多年，許多設施須改善再優化，改進男女廁所比例，希望球迷短暫忍耐換取長久舒解，有更佳體驗。

中職中信兄弟隊4月4日回主場洲際球場，游志祥表示，除既有廁所修繕，還有廁所增建，首階段先修繕，4月4日賽後，預計4月中旬開工，7月底完成修繕後再增建廁所。

修繕期間，游志祥說，過去開放2樓廁所供球迷使用，修繕期間開放3樓廁所供使用，已與球團協調，不影響賽事，屆時開放動線引導會做好配套。

盧秀燕表示，修繕期間相關動線指示要清楚，加派人手說明及導引。

廁所 盧秀燕

延伸閱讀

台中性平考核蟬聯優等 盧秀燕推運動中心女性月票延長

日再邀訪 台中市長盧秀燕：願加強城市外交 但時間未必盡如人意

影／要求特別費合規使用 台中市長盧秀燕：配合調查絕不護短！

中市府官員接連出狀況 綠批無心市政藍稱請辭負責

相關新聞

台中洲際棒球場4月起廁所改建 市府：不影響觀賽

台中市政府改善台中洲際棒球場，去年6月獲行政院核定1.1億元，今年4月將開始施作廁所改善工程，不少球迷甚至球團擔心影響到...

玉山園區滑坡 八通關步道寬僅剩10公分山友接連墜谷

228連假玉山國家公園發生3件山域事故，其中2件是山友滑落邊坡受傷受困，1件是山友在轆轆谷山屋胃痙攣嘔吐，經由空勤直升機...

台中潭子區農會推選出理事長林潤德 聘任原總幹事林淑茵

台中市潭子區農會今天召開理監事會議，林潤德以5票當選理事長，聘任原總幹事林淑茵連任。

彰南運動中心要關了 民眾吐槽：別提大巨蛋 先救運動中心吧

彰化縣斥資4億7千萬元興建的員林市彰南運動中心委外經營4年後，業者今天公告將開放到4月30日，由於營運期間縣府與包商對於...

台中性平考核蟬聯優等 盧秀燕推運動中心女性月票延長

行政院公布各縣市性別平等業務考核結果，台中市連續2年獲得優等，市長盧秀燕表示，為了繼續推動性平，3月8日開始推出運動中心...

台中清明掃墓這5區有免費接駁專車 3月15日起跑

清明節將至，台中市民政局為疏解大量返鄉掃墓祭祖人潮，避免公墓附近交通壅塞，3月15日至4月4日區間假日時段，陸續提供太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。