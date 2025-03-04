台中洲際球場4月修繕廁所 不影響中職賽事

中華職業棒球大聯盟新球季3月29日開打，台中洲際棒球場4月中旬起修繕廁所，台中市政府運動局長游志祥今天在市政會議表示，工程不影響賽事，工程期間會做好相關配套。

台中市長盧秀燕在市政會議說，洲際球場已使用多年，許多設施須改善再優化，改進男女廁所比例，希望球迷短暫忍耐換取長久舒解，有更佳體驗。

中職中信兄弟隊4月4日回主場洲際球場，游志祥表示，除既有廁所修繕，還有廁所增建，首階段先修繕，4月4日賽後，預計4月中旬開工，7月底完成修繕後再增建廁所。

修繕期間，游志祥說，過去開放2樓廁所供球迷使用，修繕期間開放3樓廁所供使用，已與球團協調，不影響賽事，屆時開放動線引導會做好配套。

盧秀燕表示，修繕期間相關動線指示要清楚，加派人手說明及導引。