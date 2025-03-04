台中性平考核蟬聯優等 盧秀燕推運動中心女性月票延長

行政院公布各縣市性別平等業務考核結果，台中市連續2年獲得優等，市長盧秀燕表示，為了繼續推動性平，3月8日開始推出運動中心女性月票延長，市轄的6家國民及兒童運動中心與1家港區運動公園的健身房、游泳池，女性購買月票自動延長到40日。

台中市目前有朝馬、北區、南屯國民運動中心，以及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心，運動局統計，2023年到2024年間女性使用者從133萬人次成長到將近140萬人次，約占總使用人數的38%到40%，總體趨勢持續成長。

民進黨籍市議員江肇國上月初批評，新北、台南等部分運動中心，考量女性生理期影響，推出女性月票優惠，延長到36天，台中擁有六都唯一的女性首長，卻無相關措施；市府回應，朝馬、潭子與南屯本就有不分性別的40天月票，其他家運動中心不排除研議推出女性延長月票。

盧秀燕今天在市政會議宣布，從3月8日婦女節開始，6家國民與兒童運動中心以及台中港運動公園的健身房、游泳池，女性月票延長為40天，是全國最高的延長時間，盼提升女性運動風氣。運動局補充，延長月票可能產生的成本，經市府與營運方協商，由營運方吸收。