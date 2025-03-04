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台中清明掃墓這5區有免費接駁專車 3月15日起跑
清明節將至，台中市民政局為疏解大量返鄉掃墓祭祖人潮，避免公墓附近交通壅塞，3月15日至4月4日區間假日時段，陸續提供太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區掃墓免費接駁專車，滿載即發車，並視人潮機動調配班次。
民政局長吳世瑋呼籲，假日各墓區將視人潮管制交通，禁止私人車輛進入墓區，民眾可多加利用接駁專車；另也可提前於平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用「線上祭拜系統」（https://reurl.cc/V3YAg6）追思，慎終追遠誠意不減。
吳世瑋說明，掃墓免費接駁專車，太平區接駁車3月15日起發車，行經太平區第一花園公墓管理室旁，至太平區第一花園公墓納骨堂（懷恩堂）；后里區3月16日起發車，由后里火車站東站停車場（臨近后科路二段）搭乘至后里區第一示範公墓納骨堂。
豐原區3月22日起發車，採藍、紅兩路線，起站均在豐原區公所（大門口）搭乘，藍線至豐原區觀音山納骨堂、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）；沙鹿區3月29日起發車，由中山路進入示範公墓管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘，藍線前往沙鹿示範公墓、紅線則前往沙鹿納骨堂；霧峰區於4月4日提供接駁專車，由霧峰區中正路144巷（入口後方100公尺前廣場）搭乘至霧峰第五公墓旁工寮。
吳世瑋建議，民眾可利用生管處「線上祭拜系統」（https://reurl.cc/V3YAg6）追思，系統囊括台中公立納骨堂塔、公墓、樹葬及海葬區，上傳往生先人照片及追思語句，並透過「實地拍攝」影片引導祭拜，還可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬如臨其境。
吳世瑋提醒，民眾掃墓時切記「四不二記得」要訣，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，以及記得滅餘燼、記得收垃圾，提醒民眾掃墓注意防火。
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