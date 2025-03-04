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妨害性自主兒童案件增 台中警婦幼隊教6招自保

中央社／ 台中4日電

台中市警察局統計，去年10月至12月間受理妨害性自主案件共259件，非僅限成年人，12歲以下兒童案件比例約占11%。婦幼隊安排校園宣導，傳授6招自我保護原則，建立防範意識。

台中市婦幼隊今天發布新聞稿指出，據統計，113年10月至12月內，中市警局受理妨害性自主案件共259件，被害人年齡層分布極廣，非僅限於成年人，針對12歲以下兒童案件比例約占11%，與112年10月至12月相較，12歲以下兒童受害案件比例增加。

婦幼隊日前東區大智國小課後照顧班進行宣導，強化兒童自我保護觀念。員警以淺顯易懂的語言、生動的情境演練及有趣的互動遊戲，告知六大自我保護原則「結伴同行」、「立即離開」、「大聲喊叫」、「熟悉路線」、「練習應對」及「請求協助」。

婦幼隊長楊俊明表示，持續推動社區宣導並與學校合作，讓性侵害防治知識深入每個家庭與社區角落。呼籲家長及教育人員，應多關心孩子的身心狀況，建立良好的親子、師生溝通管道，讓孩子敢於表達自身感受，共同守護孩子的成長安全。

台中市 妨害性自主

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