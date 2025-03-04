彰化扭扭路15路口 拚8月底改善

台14線彰化市彰南路因標線不對稱，被戲稱「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年就接獲540件檢舉，引發民怨。公路局彰化工務段正改善彰南路1到3段，共15個路口，優化「扭扭路」預定8月底前完工。

彰南路是彰化市通往中彰快速道路與南投的要道，沿途商家林立，路口甚多，卻因多處路口未設左轉車道，待轉車造成塞車，另原路口為配合安全島，標線無法一致，被駕駛人形容是「扭扭路」，一不小心常常違規跨雙白線行駛，險象環生，也成為交通違規檢舉熱點。

彰化警分局統計，去年在彰南路被檢舉轉彎及變換車道未依標線行駛，就有504件，很多駕駛人收到罰單，抱怨道路設計不良成罰單陷阱，要求公路局改善。

公路局彰化工務段據民眾反映，最近辦理從中山路到彰化東外環路約3公里長，共15個路口改善工程，設左轉專用道、重做分隔島、重畫標線對齊，中山路口增設行人庇護島，提高用路安全。

不過，施工期彰南路原雙向車道減為一個車道，尖峰時段常塞車，公路局彰化工務段段長廖志彬說，要求包商做好交通維護，力拚8月底前完工，另建議駕駛人尖峰避開施工區，改道中山路三段、金馬東路，繞道彰興路銜接中彰快速道路。

彰化縣議員楊子賢肯定優化彰南路，希望提供施工資訊給沿途店家、住家，減少工期的交通亂象。