台中接連2首長去職 政壇山雨欲來

台中市地政局前局長吳存金疑涉特別費不當申報，昨請辭獲准。台中市長盧秀燕團隊1個月內2名「戰將級」首長去職，政壇浮現「山雨欲來」氛圍。盧秀燕昨說，團隊須以最高標準自我檢視，公務員首長廉潔，沒有討論空間，所以准予請辭，市府將配合調查，絕不護短！

綠營議員認為，無風不起浪，盧秀燕應公開澄清，還有沒有其他案件。藍營議員認為，先是研考會前主委劉彥澧被爆料，隨後是罕見的首長特別費案被偵辦，盧團隊「皮要繃緊」。

檢方指出，吳涉嫌不實核銷首長特別費，涉犯貪汙治罪條例，訊後100萬交保。吳存金昨上午8時向盧遞辭呈，9時中市府發布「請辭獲准」消息。

劉彥澧上月18日，因被爆請假參加德州撲克錦標賽，後來請辭獲准。

盧秀燕昨面色凝重受訪表示，市府首長必須以最高標準自我檢視，特別費雖是個人經費，也須合法申報、合規使用；她要求相關單位配合調查，絕不護短。她說，台中市政府推動陽光政治，公務人員首重廉潔，沒有討論的空間，因此吳提辭呈，她准辭。

議會民進黨團總召王立任說，市府已有2首長請辭，是否「被請辭」不得而知，高層異動頻繁，顯見盧市長用人不當，出了問題就火速切割，最該負責的是盧，施政不是政治操作，應真正為台中長遠發展著想。

國民黨團書記長李中說，吳存金的案件為罕見的首長特別費被偵查，過去立院曾三讀通過修正會計法，為首長特別費解套；針對吳存金請辭，李中認為依法論法，大家期待真相。

政壇傳吳存金被請辭，副市長黃國榮昨受訪說，吳存金在被偵訊後請假2天，28日口頭請辭，但市長當時人在國外，昨早8時30分吳請人遞辭呈。他判斷，吳存金是不希望砲火延燒到市府。另傳吳的家人也被傳訊，帶給她極大壓力，因此辭意甚堅。

外界質疑市府封鎖負面消息，盧秀燕表示，她訪日期間接獲訊息，但因偵查不公開，市府第一時間也不曉得吳涉及案件，後來才聽到消息，因檢方未公開發言，市府也無法證實，自然無從披露。