中興新村老樹被砍 國發會：修過頭

中興新村在精省後沒落，近年國發會進駐，擴大整修當地宿舍群。地方卻發現，有50年大樟樹被斷頭，也有多棵老樹只剩樹頭，由於中興新村登錄為文化景觀，砍樹已違反文資法，要求嚴懲。國發會表示，廠商修剪過頭，已要求修改前落實通報。

南投縣文化局表示，中興新村的宿舍、樹木、草皮都受文資法保護而保存，此次整修國發會有提報維護計畫，但未通報砍樹已違反規定，除要求落實通報，將調查違規現況，研議開罰。

中興新村是原省府所在，也是台灣早期依照都市計畫打造的花園城市，精省後又遭遇921地震沒落，政府打造藝術村、高等研究園區等，但活化效果有限，直到2018年國科會進駐，打造青創聚落，修繕宿舍群，帶動人潮才有起色。

國發會去年底擴大整修光華里宿舍群，預計今年6月完工，將引進民宿、餐飲與文創等，地方寄予厚望。

「究竟保留了什麼文化景觀？」紀錄片導演陳樂人發現，宿舍群原本3、4樓高的樟樹、南洋杉、榕樹，慘遭電鋸斷頭，昔日庭院濃蔭蔽天，現僅剩殘留地面的樹頭，樹幹和磚瓦、垃圾成堆，人去屋空樹也被斷頭。

陳樂人說，中興新村有些樹木樹齡已逾50年，這些老樹造就花園城市，舊宿舍改建卻先砍除樹木，沒考慮已登錄文化景觀，「宿舍可以重建，老樹卻無法新生，手法非常粗暴。」

國發會中興新村活化專案辦公室說，部分樹木浮根影響建物、竄根阻塞下水道，才評估砍除，要求盡量保留，勿過度修剪，不料仍「修過頭」，已要求廠商後續修整樹木，須通報後再處置。