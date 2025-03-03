彰化監理站推5／20前線上繳燃料費 可獲贈50元商品卡
彰化監理站為鼓勵車主透過線上方式繳納汽機車燃料使用費，彰化轄管車輛從即日起到5月20日間，只要透過監理服務網、監理服務APP、行動支付等管道，繳納汽燃費或是申請約定扣款，即可獲贈50元商品卡1張。
監理站表示，燃料使用費是依據公路法規定，屬於行政規費，自用汽車及機車在每年7月1日至7月31日繳納，營業汽車則於每年3、6、9、12月分四季繳納。
彰化監理站表示，此一「線上繳納汽燃費，即贈50元商品卡」措施，適用條件為自本月1日至5月20日止，臨櫃申請彰化監理站轄管的自用汽、機車約定帳戶扣款，或線上繳納彰化監理站轄管的自用汽、機車燃料費。
線上繳費方式包括，監理服務網、監理APP線上繳，或行動支付─馬上繳(一卡通money、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付、蝦皮購物、橘子支付)等。
監理站指出，只要時限內完成並符合此一活動條件者，即可逕向彰化監理站站2樓汽燃費窗口登記，領取50元商品卡，節省臨櫃出門排隊等候時間，且避免遺忘延誤繳納產生罰鍰。
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