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新光三越氣爆教訓 彰化消防局籲注意瓦斯使用及外洩處理步驟

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供
當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供

台中新光三越氣爆造成4死39傷，令國人對於使用瓦斯安全的重視，彰化縣消防局表示，彰化縣去年也發生2起瓦斯氣爆事件，造成3人受傷，提醒民眾務必熟悉正確處理瓦斯洩漏的方法，以降低風險，防止憾事發生。

依據內政部消防署統計，去年全國共發生 90 件瓦斯洩漏或爆炸事故，累計從2021年至今，彰化縣也發生25件因瓦斯洩漏引發的火災，彰化縣去年發生的2起瓦斯氣爆事件，造成3人受傷，顯示瓦斯安全問題不容忽視。

消防局表示，當家中或周圍出現瓦斯異味時，請保持冷靜，切勿開啟或關閉任何電器設備，以免引發火花，造成爆炸，發現瓦斯外洩時，應立即遵循以下四個步驟，以確保自身及家人安全：

1、避免使用電器：切勿開啟或關閉燈光、抽風機、電風扇等電器設備，以免產生火花。

2、關閉瓦斯開關：迅速關閉瓦斯源，防止進一步洩漏。

3、保持通風：輕輕打開窗戶，讓瓦斯迅速擴散至戶外。

4、立即撤離並報警：快速離開現場，遠離洩漏區域，並撥打119通知消防單位前來處理。

彰化縣消防局表示，使用瓦斯桶的家庭應定期檢查管線與設備，特別是在冬季等高風險時期，更應加強安全維護，以下是關鍵注意事項：

1、擺放位置：瓦斯桶應放置於戶外或通風良好的環境，避免在密閉空間內積聚高濃度瓦斯。

2、確保連接穩固：瓦斯軟管與瓦斯桶的連接處應安裝防脫落裝置，確保穩固不鬆脫。

3、防止傾倒：瓦斯桶應保持直立並固定，以免翻倒導致洩漏風險。

消防局強調，當瓦斯氣體與空氣中的氧氣混合並達到爆炸濃度時，任何微小火源都可能引發劇烈爆炸，導致嚴重人員傷亡及財產損失。每年因瓦斯外洩、使用不當或設備維護不良而引發的事故層出不窮，民眾應時刻保持警覺，落實日常安全檢查，避免因疏忽釀成悲劇。

當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供
當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供
當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供
當瓦斯外洩時，彰化縣消防局提醒處理的步驟，以確保自身及家人安全。圖／消防局提供

新光三越氣爆 爆炸

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