彰基遭駭攻擊通報衛福部 資料未外洩未報案

彰基醫院今天指出，3月1日遭駭客攻擊，掛號系統短暫失靈，經工程師搶修後已恢復正常，沒有資料外洩。院方表示，已依規定通報衛福部，不過因沒有財損因此未報案。

彰化基督教醫院今天新聞表示，工程師3月1日偵測到駭客利用假日資訊部人力最缺乏時候，發動大規模全面攻擊，掛號系統短暫失靈，經2天來系統搶修完成，沒有資料外洩、病患權益受損、或全面被癱瘓情形。

彰基說明，除由工程師進行搶修外，醫院也依規定向衛生福利部通報，下午調查局人員也電話詢問遭駭攻擊情形，不過由於只有掛號系統暫時停擺，駭客未勒索或提出具體要求因此未報案。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基近1年來每個月都遭受5000筆以上駭客攻擊，但彰基有專門資安中心和專職資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70人，資訊部門以及其他相關部門更都通過ISO27001認證。

另外，衛福部更於民國112年9月6日選擇彰基為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，模擬單位網頁遭置換、駭客使用勒索工具等醫院實際場域資安攻防演練，驗證關鍵基礎設施防護與應變能力。這次駭客攻擊事件雖為嚴峻挑戰，也進一步驗證彰基抗駭團隊應變能力。