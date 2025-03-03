台中自行車騎越階梯屬人行道 最高罰1200元
台中火車站有民眾騎自行車自平台一躍而下，飛過多個階梯。台中市第三警分局說，經查騎乘區域為人行道範圍，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣300元以上至1200元以下罰鍰。
有民眾騎乘自行車，自台中火車站二樓大平台一躍而下，飛越了數個階梯，僅花2秒時間就從二樓到一樓，宛如極限運動場，過程被其他路過民眾拍下，上傳網路社群分享。
台中市第三警分局透過文字稿回應，根據影像內容，經查自行車所騎乘的區域為人行道範圍，依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，慢車駕駛人在人行道行駛處罰300元以上至1200元以下罰鍰。
警方呼籲，民眾從事任何類似的活動，應在合法的運動場所進行，切勿於道路上競技，以確保公共安全、設施完整。將持續調閱周邊監視器畫面，釐清車主身分並通知到案說明。
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