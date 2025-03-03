快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

台中自行車騎越階梯屬人行道 最高罰1200元

中央社／ 台中3日電

台中火車站有民眾騎自行車自平台一躍而下，飛過多個階梯。台中市第三警分局說，經查騎乘區域為人行道範圍，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣300元以上至1200元以下罰鍰。

有民眾騎乘自行車，自台中火車站二樓大平台一躍而下，飛越了數個階梯，僅花2秒時間就從二樓到一樓，宛如極限運動場，過程被其他路過民眾拍下，上傳網路社群分享。

台中市第三警分局透過文字稿回應，根據影像內容，經查自行車所騎乘的區域為人行道範圍，依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，慢車駕駛人在人行道行駛處罰300元以上至1200元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾從事任何類似的活動，應在合法的運動場所進行，切勿於道路上競技，以確保公共安全、設施完整。將持續調閱周邊監視器畫面，釐清車主身分並通知到案說明。

人行道 火車站 自行車

延伸閱讀

影／把台中車站當極限單車場？騎士飛躍約3層樓高 警要查了

基隆機車騎人行道騎樓今開罰 白天開單21張、騎士被攔錯愕

台中知名百貨商場人行道男子亡 連鎖咖啡店暫停營業

台中知名百貨商場驚傳墜樓 男子倒臥人行道明顯死亡

相關新聞

日再邀訪 台中市長盧秀燕：願加強城市外交 但時間未必盡如人意

台中市長盧秀燕上月24日到3月1日出訪日本，據了解日方邀請她再訪。盧秀燕今天表示，因為這一次行程很趕，日方安排的人與是很...

中興新村整修宿舍卻粗暴砍樹 國發會坦言修過頭

中興新村因精省後沒落，近年由國發會進駐，打造文創聚落，才見起色，近年擴大整修當地宿舍群，盼再創商機；但地方控訴，整修時粗...

彰化市「扭扭路」1年540件檢舉 15個路口8月底前將改善

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民...

東豐自行車道及后豐鐵馬道3月起禁騎微電車 已取締2件

台中市東豐綠廊自行車道和后豐鐵馬道，3月1日起禁止行駛微型電動二輪車，台中警方3月1日已取締2件，依道路交通管理處罰條例...

守護東螺溪木棉花季不再煞風景 彰化加強稽查畜牧汙染

彰化縣環保局於木棉花季期間啟動東螺溪沿岸畜牧業專案稽查行動，全面查核54家畜牧業者廢水處理設施是否確實運作，環保局表示，...

武陵農場櫻花季管制結束 滿園櫻花仍美麗 今出現大量車輛人潮

果然開始塞，武陵農場櫻花季管制結束，今天可開車入園，上午已出現大量車輛人潮，武陵路旁停滿車輛，入園後小塞車，農場臉書粉專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。