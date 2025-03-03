台中YouBike4/1新制上路 未投保傷害險不能借車

台中市府推動YouBike公共自行車服務，4月1日起實施新制，未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0等新措施。

台中市交通局今天發布新聞稿，台中市保障YouBike使用者騎乘安全，分別在民國107年11月及108年7月開始推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險，為加強提升使用者騎乘保障，4月1日起將實施新制。

交通局長葉昭甫表示，YouBike營運廠商「微笑單車」近期將陸續針對尚未投保傷害險會員傳送簡訊提醒，收到簡訊的會員可在微笑單車官方網站或APP「登入會員」，可於會員選單中的「公共自行車傷害險」功能免費加保，民眾無須負擔保費，實際使用者與被保險人須為同一人，符合理賠資格。

交通局提醒，民眾租借YouBike後，車輛騎乘間若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲新台幣100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）、倘若因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障，以維護使用者騎乘權益。