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影／要求特別費合規使用 台中市長盧秀燕：配合調查絕不護短！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕要求市府相關單位配合調查，絕不護短！記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕要求市府相關單位配合調查，絕不護短！記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕今天受訪，針對地政局長吳存金涉司法案，盧秀燕說市府團隊首長必須以最高標準自我檢視，特別費雖然是個人經費也必須合法申報、合規使用。她要求市府訪問相關單位配合調查，絕不護短！

台中市長盧秀燕今天下午受訪，全程面色凝重。她說台中市政府推動陽光政治，公務人員首重廉潔，沒有討論的空間，因此，她提出辭呈，我予以同意。也要求市府相關單位配合調查，絕不護短！盧秀燕說相信檢調司法會毋枉毋縱。

綠營質疑市府壓地政局長被搜索約談的消息。盧秀燕說，她是在訪日時接獲訊息，第一時間因為司法調查中，偵查不公開，市府最初並不了解是什麼原因？檢方沒有對外發言，第一時間也不曉得是什麼案件被調查，過了幾天聽到有些消息。盧秀燕說，因司法檢調沒有發言，市政府也無法證實。

盧秀燕說，最重要的是市府團隊所有首長必須以最高標準自我檢視、自我要求，因此吳存金提出的辭呈，她予以同意。

被問到調查的內容是否針對特別費？盧秀燕表示這必須由司法方面來證實。首長的特別費雖然是個人經費，但還是必須遵守規範，必須依法申報依法使用，做到合規合法才行。

司法 盧秀燕

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