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中興新村整修宿舍卻粗暴砍樹 國發會坦言修過頭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭或攔腰砍斷，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭或攔腰砍斷，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影

中興新村因精省後沒落，近年由國發會進駐，打造文創聚落，才見起色，近年擴大整修當地宿舍群，盼再創商機；但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，怒批「樹就不是文化資產嗎」。國發會坦言「廠商修過頭」，已要求其修剪前落實通報。

台灣省政府座落中興新村，早年一片榮景，但26年前精省又遭921震殤而沒落，期間政府曾邀雕塑、裝置藝術、書法及繪畫等類別藝術家駐村打造藝術村、由國科會興設高等研究園區等進行活化，但效果有限，直至國發會進駐，而有了轉機。

國家發展委員會於2018年先設立中興新村活化辦公室，2020年，與經濟部合作協助在地青創者承租光明里12間宿舍空屋，引進餐飲、民宿等打造成文創聚落，並持續整修改善宿舍作為公務人員宿舍，成功帶進人潮，活化才見起色。

而為加強活化力道，國發會比照光明里文創聚落模式，去年底起擴大整修光華里一帶宿舍群，預計今年6月完工，待驗收完畢後，再公開招商，規畫引進民宿、餐飲、文創、地方創生等店鋪，盼能活絡地方，再創商機，讓中興新村風華再現。

但地方控訴，國發會整修宿舍原本是好事，近期卻發現部分庭園內樹木有些被斷頭，光華三路7號旁50年老樟樹及多棵樹木更被砍到只剩樹頭，怒批「這些樹就不是文化資產嗎」，粗暴砍樹行徑，毀掉中興新村被綠樹林蔭簇擁的共同記憶。

國發會中興新村活化專案辦公室表示，因部分樹木浮根影響建物本體、竄根阻塞下水道管線或工程需求等，廠商才會評估砍除，但施工前都有要求廠商盡量保留，勿過度修剪，不料仍「修過頭」，已要求後續修整樹木須通報該辦公室再行處置。

南投縣文化局則表示，中興新村為文化景觀，不僅宿舍，樹木、草皮等受到文化資產保存法保護，而此次整修宿舍群，國發會有提報維護計畫，但未通報砍樹已違反規定，將行文要求國發會落實相關通報，待其說明了解原因再研議開罰。

國發會近期擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，光華三路7號旁的50年老樟樹也被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會近期擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，光華三路7號旁的50年老樟樹也被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭或攔腰砍斷，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭或攔腰砍斷，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影
國發會去年底起擴大整修中興新村宿舍，但地方控訴，整修時粗暴砍除庭園樹木，有些被斷頭，甚至被砍到只剩樹頭。記者賴香珊／攝影

中興新村 宿舍 文化資產

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