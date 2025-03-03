彰化市「扭扭路」1年540件檢舉 15個路口8月底前將改善

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，且路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段最近即針對彰南路1到3段15個路口辦理改善，預定8月底前完成。

彰化市彰南路是彰化市通往中彰快速道路及南投的要道，沿途商家林立，且路口甚多，卻因路口多未設左轉車道，常堵住後方來車，造成塞車，且原路口為了配合安全島一致，造成標線無法一致，被駕駛人形容是「扭扭路」，很多駕駛人不察，常常違規跨雙白線行車，為之險象環生，也成為交通違規檢舉的熱門路段。

依彰化警分局統計，去年在彰南路被檢舉的轉彎及變換車道未依標線行駛案，全年即達504件；很多駕駛人收到罰單後，紛紛抱怨道路設計不良，要求公路局改善。

公路局彰化工務段依民眾反映，最近即辦理從中山路到彰化東外環路口共約3公里、15個路口改善工程，除新設置專用左轉車道，並重做分隔島，同時重新畫設標線，讓標線能一致，此外，在彰南路與中山路口增設一處行人庇護島，維護行人安全。

不過，在施工期間，彰南路原雙向車道各減為一個車道，在交通尖峰時段常造成塞車，讓駕駛人抱怨不已。公路局彰化工務段段長廖志彬說，已要求包商做好交通維護與安全，目前進度超前，會盡量趕在8月底前完成，並建議駕駛人交通尖峰時段避開施工區，可改道中山路三段、金馬東路，再繞到彰興路銜接中彰快速道路。