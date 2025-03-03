中市府官員接連出狀況 綠批無心市政藍稱請辭負責

台中市地政局長吳存金疑涉不實核銷特別費，前研考會主委劉彥澧也因在上班日打德州撲克，2週內先後有官員請辭，綠營批市政團隊無心市政，藍營則認為請辭已負起責任。

台中市政府表示，全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

台中市地政局長吳存金涉不實核銷首長特別費，2月25日遭檢調搜索約談，訊後新台幣100萬元交保，今天上午請辭獲准。前研考會主委劉彥澧因在上班期間請假參加德州撲克比賽，除外界觀感不佳又遭質疑無心市政，2月18日深夜請辭獲准。

民進黨台中市議會黨團總召王立任接受媒體採訪，他表示，吳存金是台中市長盧秀燕大學同一科系的學姊，除推動地政業務外，還代理過台中捷運董事長，但市政推動不是靠交情，要尊重專業。

民進黨籍市議員林德宇指出，吳存金因特別費遭調查，重挫民眾對盧秀燕與市府的信任。因盧秀燕溺愛縱容下屬讓市府蒙塵。民進黨市議員陳俞融說，多起爭議案件顯示市府缺乏應有的誠信與即時回應機制。

國民黨台中市議會黨團書記長李中指出，劉彥澧請特休假參加合法比賽，有人覺得社會觀感不好，他辭職負起政治責任；吳存金以100萬元交保，很負責任地請辭了，靜待檢調釐清真相。

民眾黨籍市議員江和樹認為，吳存金的專業與付出有目共睹，但貪污就是不對，希望吳存金把話講明白，給台中市民一個交代；市府螺絲若鬆了，議員們會發揮監督職責，共同將螺絲栓緊。