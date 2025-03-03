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南投縣提供嬰幼兒推車、安全座椅 可免費借回家用

中央社／ 南投縣3日電

保護嬰幼兒搭車及外出安全，南投縣政府辦理「提供嬰幼兒手推車及安全座椅使用服務試辦計畫」，民眾可至縣內14處合作單位免費借用，不侷限洽公時使用，也無借用歸還期限。

南投縣社會及勞動局今天發布新聞稿表示，為讓有嬰幼兒家庭外出至親子館、托育資源中心、醫療院所、衛生所、社會福利服務中心等單位洽公時，有免費嬰幼兒安全工具可借用，縣府提出「提供嬰幼兒手推車及安全座椅使用服務試辦計畫」。

社會及勞動局表示，目前有竹山東華醫院、南投市衛生所、中寮鄉衛生所、仁愛鄉衛生所、魚池鄉衛生所、南投區親子館（托育資源中心）、埔里區親子館（托育資源中心）、竹山區親子館（托育資源中心）、社勞局社工及兒少科兒保組。

以及南投區社會福利服務中心、草屯區社會福利服務中心、竹鹿區社會福利服務中心、水里區社會福利服務中心、埔里區社會福利服務中心等單位合作提供服務，歡迎有需求家庭多利用。

社勞局婦女福利及托育科向中央社記者說明，各合作單位提供汽車兒童安全座椅、嬰幼兒手推車數量不一，如東華醫院備有2部手推車、2組安全座椅，有需要者可免費借回家使用，不侷限於洽公當場，也無借用歸還期限，但使用的嬰幼兒有一定年齡上限。

南投縣 托育 衛生所

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