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東豐自行車道及后豐鐵馬道3月起禁騎微電車 已取締2件
台中市東豐綠廊自行車道和后豐鐵馬道，3月1日起禁止行駛微型電動二輪車，台中警方3月1日已取締2件，依道路交通管理處罰條例「不在規定之地區路線內行駛」，處300至1200元罰鍰，警方提醒民眾不要違規被罰錢。
潭雅神綠園道2020年3月25日起即公告禁止騎乘電動自行車，電動自行車更名為「微型電動二輪車」，台中市觀光旅遊局去年4月12日辦理東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道禁止行駛微電車說明會，與會人員贊成2條自行車道禁止行駛微電車，交通局依道路交通管理處罰條例規定，今年1月9日公告東豐及后豐自行車道禁止行駛微電車，警方勸導，3月1日起開始取締。
這二條自行道包括豐原、東勢及大甲警分局轄區，各分局派員警在東豐綠廊自行車道及后豐鐵馬道取締違規，豐原分局3月1日取締2件，依道路交通管理處罰條例開罰300至1200元罰款；另二個分局未發現違規行為。
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