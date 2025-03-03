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武陵農場櫻花季管制結束 滿園櫻花仍美麗 今出現大量車輛人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園。圖／武陵農場提供

果然開始塞，武陵農場櫻花季管制結束，今天可開車入園，上午已出現大量車輛人潮，武陵路旁停滿車輛，入園後小塞車，農場臉書粉專小編在直播中說，看到畫面就可清楚知道，武陵農場櫻花季有交通管制，和沒管制的明顯差別。

農場粉專小編今天上午直播農場櫻花盛開情形，從路口直播，第一停場已停滿車輛，武陵路旁也停滿車，路邊有很多遊客徒步賞花拍照，小編騎機車穿梭車陣中，他在直播中說，今天人潮和車流畫面，就可清楚看出櫻花季有無交通管制差別。

直播中看到櫻花滿開漂亮畫面，已有部分區域櫻花落花形成「櫻飄雪」美景，桃花莊前與武陵富野渡假村旁的櫻花都滿開，吸引遊客賞花，當遊客徒步賞花時，一旁還有遊覽車正開上武陵富野渡假村，應是住宿團客。

武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，武陵農場表示，除了櫻花季期間有管制，其他時間武陵農場都可自由進出，想要到武陵農場賞櫻花的遊客不需再搶每日限定名額，很多網友說要趕快揪朋友衝一波。

武陵農場表示，農場二月的主力櫻花昭和櫻、紅粉佳人等雖然已進入尾聲，但三月仍有晚櫻綻放，墨染櫻、千島櫻、重瓣櫻等品種將陸續接棒，最晚的太平山櫻甚至可到四月初。這些晚櫻的規模較小，不如二月時滿山粉櫻那般壯觀，適合靜靜欣賞獨特韻味。

武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，上午出現塞車和人潮。圖／取自武陵農場粉專直播
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，上午出現塞車和人潮。圖／取自武陵農場粉專直播
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，上午出現塞車和人潮。圖／取自武陵農場粉專直播
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，上午出現塞車和人潮。圖／取自武陵農場粉專直播
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園。圖／取自武陵農場粉專直播
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園。圖／取自武陵農場粉專直播

櫻花季 武陵農場 直播

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