中市地政局長涉貪請辭獲准 綠民代抨擊盧秀燕：斷尾求生

台中市政府地政局長吳存金因「特別費使用」涉貪，今已請辭獲准。綠營兩位女市議員張芬郁、陳俞融今都發出聲明，抨擊這是「斷尾求生」、「反應慢半拍」以及認為這恐怕只是冰山一角，水到底有多深，希望檢調單位徹底調查清楚。

張芬郁說，台中市多次賣地，地政局是主責的重要單位，盧秀燕保不住吳存金，事隔多天藏不住，只好斷尾求生，恐怕只是冰山一角。她說，盧市長一直規畫總統大位，從劉彥澧到吳存金，都是藏不住弊端，怕影響自己才快速讓他們辭職，市府內還有多少事被隱藏？希望盧市長對外說清楚，不要一手遮天，用高民調迷惑市民。

陳俞融說，吳存金上月25日即遭檢調搜索，然而市府直到本月2日新聞曝光後才急忙回應，整整拖了一周，顯示市府反應慢半拍，甚至有刻意隱瞞欺騙市民之嫌，所謂「透明市府」早已蕩然無存。

她說，吳存金雖已請辭，但市府仍應積極配合檢調調查，釐清其涉入的貪污案情。她要求盧市府應負起責任，主動交代內部監督機制是否失靈，市民有權知道完整真相，而不是一再上演「爆出才回應、壓不住才切割」的戲碼。