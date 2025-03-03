台中地政局長吳存金請辭獲准 員工錯愕以為只是請假

台中市地政局長吳存金因特別費核銷案，2月25日辦公室遭搜索，訊後以100萬元交保，市府上午發布吳存金請辭獲准。地政局副局長劉正倫錯愕地表示，他只知吳存金今天請假，不知道局長已請辭。

台中市議會今召開臨時會程序委員會，依規定各局處一級首長需出席，否則由副局長代理，地政局由副局長劉正倫出席，據他了解，吳局長今天請假。

劉正倫受訪時表示，今天上午8時收到局長吳存金請假單，通知由他代理出席程序委員會「目前只接到一天假單。」

上午9時許，市府發布吳存金請辭獲准，地政局員工頗錯愕，「之前完全沒聽說」

據了解，市長盧秀燕24日出發日本，25日吳存金辦公室遭搜索，詢問關係人到26日，代理市長、副市長黃國榮掌握狀況，向市長盧秀燕報告。

吳存金日前提出辭呈，盧秀燕返台後花一天時間了解狀況，今天由新聞局發布請辭獲准。