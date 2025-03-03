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武陵農場櫻花季管制結束 今天起可直接開車入園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起可以開車直接入園。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起可以開車直接入園。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季交通管制昨天結束，今天起遊客可以開車直接入園，武陵農場表示，除了櫻花季期間有管制，其他時間武陵農場都可自由進出，想要到武陵農場賞櫻花的遊客不需再搶每日限定名額，很多網友說要趕快揪朋友衝一波。

武陵農場表示，農場2月的主力櫻花昭和櫻、紅粉佳人等雖然已進入尾聲，但3月仍有晚櫻綻放，墨染櫻、千島櫻、重瓣櫻等品種將陸續接棒，最晚的太平山櫻甚至可到4月初。這些晚櫻的規模較小，不如2月時滿山粉櫻那般壯觀，適合靜靜欣賞獨特韻味。

武陵農場粉專小編說，3月他會持續直播，想掌握最新花況的朋友別擔心，他3月還是會直播帶大家賞花，他休假就沒直播。

小編也在粉專寫著「感謝大家這一季的熱情參與，期待明年再見，繼續捕捉櫻花的美好時光！」

交通管制 櫻花季 武陵農場

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