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億元地閒置17年 南投魚市場將啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投市魚市場停業閒置逾17年，原址新建多功能綜合大樓，本月將擇日啟用。記者賴香珊／攝影
南投市魚市場停業閒置逾17年，原址新建多功能綜合大樓，本月將擇日啟用。記者賴香珊／攝影

南投市魚市場停業閒置逾17年，因地價破億，被稱為「最貴蚊子館」，市公所爭取重建綜合大樓已完工，已有廠商進駐。公所表示該場域提供地方創生、農特產展售、社區及長照，本月擇日啟用。

南投市公所公營「魚市場」位在中興新村高等研究園區旁，早期是南投縣內集運販售生鮮魚貨的供應市場，隨公路交通發達，台63線中投公路、台74線中彰快速道路、國道3號等拉近城鄉距離，魚市場功能式微，生意一落千丈。

南投市魚市場營運虧損造成公所財政負擔，2005年停業，後續曾委外經營，但場域管線老舊，民間業者投資意願不高。因占地約1000坪，土地市場行情上看1.5億元，卻閒置10幾年，曾被稱「最貴蚊子館」。

市公所考量當地內興、內新2里反映缺乏辦公室及集會所，向衛生福利部、內政部及縣府等爭取經費逾2600萬元、自籌約6100萬元，斥資8700萬餘元新建4層樓多功能綜合大樓，2022年11月動工， 近日已完工。

施工2年多，當年破舊的魚市場不復見，取而代之的是嶄新的4層樓建築物及停車場，目前一樓已有廠商進駐，並掛出「省府慢慢」招牌，提供在地選物、風土餐飲、南投特色體驗推廣等服務。

中興新村 南投縣 蚊子館

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