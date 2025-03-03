中市微電車納管3個月 傷亡事故降低

微型電動二輪車從去年12月納管，須投保、掛牌才可上路，迄今滿3個月。台中市警局統計，14歲至18歲騎此類車輛受傷有37人、占整體事故的13％，顯見未成年騎微型二輪車事故率不低，警方將進校園加強宣導。

微型電動二輪車未納管前，深受外籍移工、學生、老人喜愛，利用率高。台中市警局統計，微型電動二輪車去年12月納管至今年1月底，短短2個月開罰違規1592件，其中未依掛牌照647件最多、違規停車403件次之、乘坐人數超過規定數額166件居第三；另移置647件。

統計去年底至今年初，該類微電車事故有246件、受傷282人，平均每月受傷人數為141人，其中以與汽機車碰撞最多，有228件，占總體件數的92％，其餘則是自撞與碰撞行人。納管前每月平均傷亡人數174人，納管後降幅約18.9％，顯見納管對這類事故造成的傷亡，有降低效果。

不過，台中市警局發現，納管後微電車事故，37名傷者年齡層在14歲至18歲，約占這事故受傷人數的13％，比例不低，未來將規畫相關校園及網路宣導，強化騎乘微電車的安全駕駛觀念，降低未成年騎乘這類車輛的受傷比例。

市府為管理微型電動二輪車，今年1月初已由市議會通過「台中市移置保管妨礙道路交通微型電動二輪車自治條例」如果微電車違停妨害交通的話，警方可依規定將違規車輛移置保管，另未經型式審驗合格的微電車，將依法舉發沒入。

警方呼籲，市民騎乘微電車，要注意納管規定，以免受罰，包括未懸掛牌照或懸掛他車牌照在道路停車，依法將處1200元至3600元罰鍰，車輛移置保管；騎乘微電車應滿14歲、應戴安全帽，未戴安全帽者依法可處300元罰鍰；微電車不得載人，須遵守交通規定。

另中市觀旅局公告，今年3月1日起，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道全面禁止微型電動二輪車行駛，違規者最高可罰1200元罰鍰。