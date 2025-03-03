聽新聞
0:00 / 0:00

中市微電車納管3個月 傷亡事故降低

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
微型電動二輪車去年納管，台中市警局發現未成年騎乘該類交通工具，受傷人數不低。圖／台中區監理所提供
微型電動二輪車去年納管，台中市警局發現未成年騎乘該類交通工具，受傷人數不低。圖／台中區監理所提供

微型電動二輪車從去年12月納管，須投保、掛牌才可上路，迄今滿3個月。台中市警局統計，14歲至18歲騎此類車輛受傷有37人、占整體事故的13％，顯見未成年騎微型二輪車事故率不低，警方將進校園加強宣導。

微型電動二輪車未納管前，深受外籍移工、學生、老人喜愛，利用率高。台中市警局統計，微型電動二輪車去年12月納管至今年1月底，短短2個月開罰違規1592件，其中未依掛牌照647件最多、違規停車403件次之、乘坐人數超過規定數額166件居第三；另移置647件。

統計去年底至今年初，該類微電車事故有246件、受傷282人，平均每月受傷人數為141人，其中以與汽機車碰撞最多，有228件，占總體件數的92％，其餘則是自撞與碰撞行人。納管前每月平均傷亡人數174人，納管後降幅約18.9％，顯見納管對這類事故造成的傷亡，有降低效果。

不過，台中市警局發現，納管後微電車事故，37名傷者年齡層在14歲至18歲，約占這事故受傷人數的13％，比例不低，未來將規畫相關校園及網路宣導，強化騎乘微電車的安全駕駛觀念，降低未成年騎乘這類車輛的受傷比例。

市府為管理微型電動二輪車，今年1月初已由市議會通過「台中市移置保管妨礙道路交通微型電動二輪車自治條例」如果微電車違停妨害交通的話，警方可依規定將違規車輛移置保管，另未經型式審驗合格的微電車，將依法舉發沒入。

警方呼籲，市民騎乘微電車，要注意納管規定，以免受罰，包括未懸掛牌照或懸掛他車牌照在道路停車，依法將處1200元至3600元罰鍰，車輛移置保管；騎乘微電車應滿14歲、應戴安全帽，未戴安全帽者依法可處300元罰鍰；微電車不得載人，須遵守交通規定。

另中市觀旅局公告，今年3月1日起，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道全面禁止微型電動二輪車行駛，違規者最高可罰1200元罰鍰。

台中市 電動

延伸閱讀

市長訪日時爆特別費貪汙案 綠民代要盧秀燕免除中市地政局長職務

中市地政局長吳存金涉案 專業受藍肯定但綠指爭議多

日本通勤電車有害健康！上班族遇急煞 超擠車廂內恐慌症發作

日本人常識不是遊客常識？觀光亂象激增 外國人違規行為屢惹火居民

相關新聞

億元地閒置17年 南投魚市場將啟用

南投市魚市場停業閒置逾17年，因地價破億，被稱為「最貴蚊子館」，市公所爭取重建綜合大樓已完工，已有廠商進駐。公所表示該場...

中市微電車納管3個月 傷亡事故降低

微型電動二輪車從去年12月納管，須投保、掛牌才可上路，迄今滿3個月。台中市警局統計，14歲至18歲騎此類車輛受傷有37人...

星期評論／第一線的抱怨 台中教育局聽到了嗎

台中市自編國語生字語詞簿，本學期2月11日開學，19日才送達各校，教師向產業工會反映「已影響教學！」從「遲到的生字簿」到...

中友百貨展出洪易百件創作 義賣26萬餘元捐這所小學

台中市中友百貨今起舉辦「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出洪易127件作品，展期到4月14日。洪易捐贈作品「愛心蝸牛」義賣...

開花率不到一成 彰化埤頭木棉花季延期

彰化縣埤頭鄉木棉花季活動原訂3月8、9日舉辦，但因日前一波波冷氣團，讓木棉花至今開花率不到一成，埤頭公所今天緊急宣布木棉...

彰化月影燈季今晚最後一場 228收假前再看一眼

彰化縣月影燈季今天是展期最後一天，民眾可把握228連假最後一天前往賞燈，各式光雕秀、emoji樂園、燈光秀都是拍美照的好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。