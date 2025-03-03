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星期評論／第一線的抱怨 台中教育局聽到了嗎

聯合報／ 本報記者陳秋雲

台中市自編國語生字語詞簿，本學期2月11日開學，19日才送達各校，教師向產業工會反映「已影響教學！」從「遲到的生字簿」到去年底校長甄選大改積分標準，教育界抱怨第一線權益不受重視，教局從監督到擬訂政策動見觀瞻，不能不慎！

台中市原市區不少大型或中型國小慣例採用自編生字簿，但今年開學10天才收到簿本，不少導師抱怨，已造成教學困擾。因收到時約已教到第3課，前面作業量多，若硬要學生補寫可能遭家長投訴，不寫的話也可能被投訴，教師兩難。也有教師表示，生字簿遲到，學生若未事先練習，打亂導師上課節奏，有老師自費影印，讓學生可練習，否則學生的權益受損。

開學了，所有的課本、簿本就都應該到位，但教育局僅以電子公文通知「因故」延遲交貨，卻非事前要求承辦單位落實盯進度，遲到的生字簿讓各校錯愕。

教育局解釋，因為委託學校未留意今年春節假期較早，配合調整工作期程，造成無法在開學前送達各校，要求各校避免類此事件再發生。

教育局近期爭議不少，上學期鬧得沸沸揚揚的中小學校長、主任甄選，教師年資歸零，不但僅採計行政積分，且提高占比，大幅變動引發教育界震撼。

校長協會就馬上提案建議，重大變革攸關甄選考生重大權益，應該有公告期（至少一年），開公聽會找教師團體、校長團體等單位研商，擬訂積分標準後，再提供校長甄選委員會專家學者討論，了解第一線的現況與需求。

甄選積分採計並非一成不變，教局當然可以審時度勢因應現況，但考校長是不少教育人員「自我實現」的目標，多年來累積的教學、行政積分，一夕生變，不少人可能從準校長到落選，命運大不同。

從遲到的生字簿到眾所矚目的校長與主任甄選，一是攸關學生受教權益，一是教師與主任的職涯大計，教育局從監督、執行到擬訂政策，動見觀瞻，影響深遠，不能不慎！

主任 教師 教育局

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