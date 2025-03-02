中友百貨展出洪易百件創作 義賣26萬餘元捐這所小學

台中市中友百貨今起舉辦「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出洪易127件作品，展期到4月14日。洪易捐贈作品「愛心蝸牛」義賣，由中友百貨以26萬8千元認購，義賣所得全數捐贈給南投信義鄉羅娜國小，幫助學校多元發展經費。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，這次展出除了在原有藝廊空間展出，另在百貨全館空間展出多件大型創作，將吸引更多顧客想一飽眼福。

他說，中友自2011年起，每次展覽都會安排藝術家響應公益活動，今年對象以偏鄉原民學校為主，今年捐贈給南投信義鄉羅娜國小，羅娜國小合唱團今到場獻唱，原民小朋友美聲迴盪在藝廊空間，吸引不少民眾聆賞。

羅娜國小校長張素真說，感謝洪易老師捐贈作品「愛心蝸牛」義賣，更感謝中友百貨認購作品，所得26萬8千元全數捐贈給羅娜國小，讓校方得到挹注，協助學校多元發展。