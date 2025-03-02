快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

聽新聞
0:00 / 0:00

中友百貨展出洪易百件創作 義賣26萬餘元捐這所小學

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易的等百件創作。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易的等百件創作。圖／中友百貨提供

台中市中友百貨今起舉辦「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出洪易127件作品，展期到4月14日。洪易捐贈作品「愛心蝸牛」義賣，由中友百貨以26萬8千元認購，義賣所得全數捐贈給南投信義鄉羅娜國小，幫助學校多元發展經費。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，這次展出除了在原有藝廊空間展出，另在百貨全館空間展出多件大型創作，將吸引更多顧客想一飽眼福。

他說，中友自2011年起，每次展覽都會安排藝術家響應公益活動，今年對象以偏鄉原民學校為主，今年捐贈給南投信義鄉羅娜國小，羅娜國小合唱團今到場獻唱，原民小朋友美聲迴盪在藝廊空間，吸引不少民眾聆賞。

羅娜國小校長張素真說，感謝洪易老師捐贈作品「愛心蝸牛」義賣，更感謝中友百貨認購作品，所得26萬8千元全數捐贈給羅娜國小，讓校方得到挹注，協助學校多元發展。

3月8下午2時將在藝廊現場由專人導覽，相關展覽及活動報名，可洽04-22253456分機214或上中友APP查詢。

台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易（左二）的等百件創作。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易（左二）的等百件創作。圖／中友百貨提供
藝術家洪易大方捐贈作品「愛心蝸牛」義賣。圖／中友百貨提供
藝術家洪易大方捐贈作品「愛心蝸牛」義賣。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易的等百件創作。圖／中友百貨提供
台中市中友百貨今天推出今年第一個大型展覽「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出藝術家洪易的等百件創作。圖／中友百貨提供

愛心 百貨 義賣 藝術品

延伸閱讀

集資支持楠西、玉井地震災民 台南連辦7場品牌服飾義賣

影／台南歸仁育仁幼兒園師生自種蔬菜 連年響應家扶義賣

連捐彰化家扶18年 今年神秘客加碼丟進5萬元「2綑鈔票」

近6成弱勢扶助家庭無法滿足孩子生活所需 宜蘭家扶辦新春義賣

相關新聞

影／又見水鹿逛大街 凌晨差點衝進彰化民宅

水鹿又出來逛大街! 彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿橫衝直撞差點撞進民宅，也嚇到民眾，正要通報相關單位時，...

228收假 國道1號彰化段車流大增 2車追撞

228連假期最後一天，國道1號彰化路段從下午到傍晚湧入車潮，除了南下202公里處傍晚發生二車追撞事故，北上員林到彰化路段...

中友百貨展出洪易百件創作 義賣26萬餘元捐這所小學

台中市中友百貨今起舉辦「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」展出洪易127件作品，展期到4月14日。洪易捐贈作品「愛心蝸牛」義賣...

開花率不到一成 彰化埤頭木棉花季延期

彰化縣埤頭鄉木棉花季活動原訂3月8、9日舉辦，但因日前一波波冷氣團，讓木棉花至今開花率不到一成，埤頭公所今天緊急宣布木棉...

彰化月影燈季今晚最後一場 228收假前再看一眼

彰化縣月影燈季今天是展期最後一天，民眾可把握228連假最後一天前往賞燈，各式光雕秀、emoji樂園、燈光秀都是拍美照的好...

南投擺脫「最貴蚊子館」 魚市場新建大樓將啟用

南投市魚市場停業閒置逾17年，因其地價破億，曾被笑稱是「最貴蚊子館」，經公所爭取重建為綜合大樓，2022年動工，現已完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。