藝術大師洪易《抱抱春彩》個展 中友百貨盛大展出

中友時尚藝廊即日起推出2025年第一個大型展覽《抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展》，展出藝術家洪易大型雕塑等127件創作，展期至4月14日止，展出地點除了藝廊更擴及至中友百貨空間，搭配春季花草植栽，將中友百貨妝點得春意盎然。

洪易作品展覽足跡遍及世界各地，不僅帶有濃烈的臺灣味，和眾多世界級大師一樣，作品特色早已形成一種獨特的符號，創作總給予人熱情流線、華麗繽紛、可愛近人，且具有豐富感染力的視覺感受。

尤其，洪易的創作豐富，作品造型常見圓潤飽滿，色彩運用如其個性豪邁鮮明，運用圖像和材質的混搭，靈活的構圖及色彩，鮮活的絕妙創造出能在國際性的大展中極為吸睛、屢獲好評的作品。

中友時尚藝廊特別於2日舉辦《抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展》開幕茶會，會中邀請此次公益義賣受贈單位-南投縣信義鄉羅娜國小合唱團獻唱，原民小朋友們的悠揚美聲迴盪在藝廊空間中，讓活動增添更多風采。

洪易提到，他現在將注意力轉回到「生活」當中，未來希望能發展為「品牌」，可以成為台灣的村上隆或是草間彌生，也希望台灣的企業可以多多支持在地的藝術家。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊此次將展覽規模擴大，是為迎接中友百貨33年週年慶慶祝活動，同時是中屋事業機構創立50週年(中友百貨母公司)。除了在原有藝廊空間展出，百貨全館空間更展出多件大型創作，相信透過洪易在國際上的高知名度，將吸引更多顧客想一飽眼福。

簡聰政指出，自2011年起，每次展覽都會安排藝術家一起響應公益活動，今年公益對象以偏鄉原民學校為主，此次捐贈給南投信義鄉羅娜國小。

羅娜國小校長張素真表示，中友百貨多年來致力於偏鄉學校的資源募集，並創造有利學習環境讓學生快樂成長、用心學習，非常感謝此次展覽藝術家洪易老師大方捐贈作品-《愛心蝸牛》義賣，更感謝中友百貨以實際行動認購作品，所得26萬8,000元全數捐贈給羅娜國小，讓羅娜國小得到很大的挹注，可以幫助學校多元發展經費。