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開花率不佳 彰化埤頭木棉花季將延期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，號召民眾沿著東螺溪河畔木棉花道邊賞花、邊撿垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供
埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，號召民眾沿著東螺溪河畔木棉花道邊賞花、邊撿垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供

彰化縣埤頭鄉木棉花季活動原訂3月8、9日舉辦，但因日前一波波冷氣團，讓木棉花至今開花率不到一成，埤頭公所今天緊急宣布木棉花季將延期到22、23日舉辦。

埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦「我愛埤頭、乾淨向前走」 清淨家園活動 ，號召民眾沿著東螺溪河畔木棉花道邊賞花、邊撿垃圾與菸蒂，希望讓河岸景觀更美麗。

不過昨天也發現河岸的木棉花開花率很低，竟只有約一成，埤頭鄉長杜懿彩表示，以往東螺溪河畔每到228過後，木棉花就會陸續盛開，吸引許多賞花民眾，但日前受一波波冷氣團影響，木棉花大多還沒開花，加上天氣預報下周受鋒面影響，天氣可能再變冷，也會影響花況，因此公所決定延後木棉花賞花趣暨親子健行活動由3月8日改到22日舉辦，木棉花道社區親子寫生比賽則由9日延期到23日。

昨天在東螺溪畔木棉花道舉辦的清淨家園活動有興農、和豐、埤頭等三個社區環保志工、彰化縣埤頭青溪婦女協會、賜福門窗公司、救國團埤頭鄉團委會、彰化縣後備憲兵荷松協會埤頭分會、陸軍砲兵部隊測考中心等單位約250人參與，共清出超過2公噸垃圾，及超過500公斤資源回收物、和逾20公斤約近7千個煙蒂。

杜懿彩說，歡迎大家到埤頭木棉花道賞花，但也記得把垃圾帶走，一起維護環境清潔，讓大家有更美麗的賞花環境。

埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，號召民眾沿著東螺溪河畔木棉花道邊賞花、邊撿垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供
埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，號召民眾沿著東螺溪河畔木棉花道邊賞花、邊撿垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供
埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，在東螺溪河畔木棉花道沿線清出大量垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供
埤頭鄉公所為木棉花季活動暖身，昨天舉辦清淨家園活動 ，在東螺溪河畔木棉花道沿線清出大量垃圾與菸蒂。圖／埤頭公所提供

冷氣團 賞花

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