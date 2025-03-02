南投擺脫「最貴蚊子館」 魚市場新建大樓將啟用

南投市魚市場停業閒置逾17年，因其地價破億，曾被笑稱是「最貴蚊子館」，經公所爭取重建為綜合大樓，2022年動工，現已完工，並有廠商進駐。公所表示，該場域將供地方創生、農特產展售、社區及長照等使用，預計本月擇日正式啟用。

南投市公所公營「魚市場」位於中興新村高等研究園區旁，早期為縣內集運販售生鮮魚貨的重要供應市場，但隨公路交通發達，台63線中投公路、台74線中彰快速道路、國道3號等拉近城鄉距離，魚市場功能式微，生意一落千丈。

由於，南投市魚市場營運虧損，對公所財政造成負擔，於2005年停業，後續雖嘗試委外經營，但場域管線老舊，民間業者投資意願不高，且因其占地約1000坪，土地行情上看1.5億元，卻仍荒廢閒置10多年，曾被笑稱是「最貴蚊子館」。

公所為此重新評估該魚市場用途，同時考量當地內興、內新2里反映缺乏辦公室及集會所，向衛生福利部、內政部及縣府等爭取經費逾2600萬元、自籌經費約6100萬元，斥資8700萬餘元新建4層樓多功能綜合大樓，2022年11月動工。

經施工2年多時間，當年破舊的魚市場已不復見，取而代之的是嶄新的4層樓建築物及停車場，目前一樓也已有廠商進駐，並懸掛出「省府慢慢」招牌，但並非是販售生鮮魚貨，而是提供在地選物、風土餐飲、南投特色體驗推廣等服務。