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影／又見水鹿逛大街 凌晨差點衝進彰化民宅

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿差點撞進民宅，還探頭往車庫觀望。圖／民眾提供
彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿差點撞進民宅，還探頭往車庫觀望。圖／民眾提供

水鹿又出來逛大街! 彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿橫衝直撞差點撞進民宅，也嚇到民眾，正要通報相關單位時，水鹿就撞破圍籬揚長而去。

彰化縣彰化市、芬園鄉等八卦山脈沿線近年經常傳出有水鹿跑到大馬路，甚至撞上車子的事故，今天凌晨更傳出有水鹿差點跑進民宅。

發現水鹿的民眾表示，今天凌晨零點多，他們發現一隻大水鹿竟跑到小巷內，因為巷子是無尾巷，有鐵欄杆圍起，誤闖的水鹿好像走不出去，一度水鹿還站在車庫前觀望，由於撞到圍欄的聲音很大聲，才把他驚醒，不過他們正要通報相關單位時，水鹿就逃離。

彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿橫衝直撞差點撞進民宅。圖／民眾提供
彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿橫衝直撞差點撞進民宅。圖／民眾提供

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