影／又見水鹿逛大街 凌晨差點衝進彰化民宅

水鹿又出來逛大街! 彰化市竹中里一處巷弄今天凌晨突被水鹿闖入，水鹿橫衝直撞差點撞進民宅，也嚇到民眾，正要通報相關單位時，水鹿就撞破圍籬揚長而去。

彰化縣彰化市、芬園鄉等八卦山脈沿線近年經常傳出有水鹿跑到大馬路，甚至撞上車子的事故，今天凌晨更傳出有水鹿差點跑進民宅。