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彰化關帝廟文昌帝君聖誕為考生點燈 高普考榜首分享致勝關鍵

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，彰化市長林世賢也發給考生開運筆組，祝福高中金榜。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，彰化市長林世賢也發給考生開運筆組，祝福高中金榜。記者林宛諭／攝影

彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，彰化市長林世賢主持為考生點燈祈福儀式，去年高等考試三級榜首的陳政文也經驗分享表示，他準備考試期間每天都跑操場，運動也是放鬆和沈澱的時間，用平常心應考非常重要。

彰化市關帝廟主祀關聖帝君，配祀的「考生神明」文昌帝君非常靈驗，許多考生都會來參拜，今天農曆二月初三是文昌帝君聖壽日，廟方也為考生舉辦點燈祈福活動，祈福祝壽的獻禮祭祀品包括蔥代表聰明、芹菜代表勤學、蒜代表會算、龍眼代表狀元及第、包子與粽子則代表包中。

今年報名參加點燈者近300位考生，廟方準備了「開運文昌橋」，橋上懸掛了「好彩頭」蘿蔔、象徵「步步高升」的甘蔗與「德高望重」的竹子等吉祥物品，在祝壽慶典團拜後，參加學子在法師及市長林世賢帶領下，走過文昌橋祈福，廟方也準備「文昌靈印」可讓考生加蓋在准考證影本、課本、書包等用品上。

林世賢也發送開運筆組，期許所有的考生在文昌帝君的庇佑下，增進信心與考運，應試時發揮 實力，順利高中金榜。

今年還邀請彰化市籍、文昌帝君信徒陳政文分享考高普考心得，目前任職於內政部的陳政文在2020年考取普考、2024年高中高等考試三級榜首，陳政文原就讀陸軍專校修護工程科，由於機械修護需常查原文書，他大學轉讀南台科大英文系，高普考均考航空器維修類別。

陳政文說，讀書和工作都應選擇自己有興趣的，才能保持學習熱情，而準備考試最重要的是要先顧好健康，把健康放第一位，所以他準備考試時每天都跑操場3千公尺，或者去游泳，運動是最好的紓壓和放鬆大腦的時刻，若覺得有壓力時，來拜拜文昌帝君也能讓心情更沈澱平靜。

彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，也為考生點燈祈福。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，也為考生點燈祈福。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，也為考生點燈祈福。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，也為考生點燈祈福。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，彰化市長林世賢主持為考生點燈祈福儀式。記者林宛諭／攝影
彰化市關帝廟今天舉辦文昌帝君祝壽慶典，彰化市長林世賢主持為考生點燈祈福儀式。記者林宛諭／攝影

彰化 文昌帝君 林世賢

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