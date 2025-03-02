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新光三越第二賣場首日擠入3000人 櫃姐仍想回公司工作

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
回到新光三越取完貨物的櫃姐聚在一起聊心事。記者黃寅/攝影
回到新光三越取完貨物的櫃姐聚在一起聊心事。記者黃寅/攝影

新光三越專櫃人員進入取回私人物品作業順利，今天進入第二天，一些櫃姐也難得在氣爆之後見面，大家圍在一起訴說心事，並且都表示想要盡快回到工作場域。

在5樓的幾位櫃姐拿了東西出來之後說，感覺櫃位大的轉變，商品也都還好，跟之前沒有兩樣，不了解為什麼不能夠讓氣爆傷害的那幾層關閉，其他都能繼續營業？

新光三越營業本部副本部長謝英明說，初步看來位在B2的賣場，因為有比較多的食品，有的有超過保存期限必須優先處理，其他的都還算好。

但是，對於廠商要回去拿回自己的貨品，因為牽涉到像是貨梯是否還能穩定運作，以及這些動作都必須獲得許可，公司會加快速度。

他說，特別感謝台中市都發局到場督導，警察局及消防局協助管制，使專櫃同仁取物作業得以順利進行。首日已有 324 位同仁順利完成領取私人物品。

第二賣場首場在台中世界貿易中心展覽場一館展開，首日亦有近 3千位消費者到場。新光三越將持續與品牌夥伴積極研擬短期安置方案，同時顧及顧客服務不受影響。

新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影
新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影
新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影
新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影
新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影
新光三越櫃姐，今天繼續返回百貨公司取回自己的私人物品。記者黃寅/攝影

氣爆 賣場

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