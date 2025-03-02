台中全數1300多輛公車裝設ADAS 駕駛死角風險降到最低

台中市政府交通局推動客運業者導入先進駕駛輔助系統(ADAS)，全數市區客運業者約1329輛公車已安裝完畢，可為駕駛員提供道路資訊，偵測到潛在危險時即時警示，降低交通事故的發生機率。

台中市公車事故數據來看，2019年行車事故件數共347件、2020年共339件、2021年共309件、2022年共304件。

因公車事故居高不下，台中市政府交通局為鼓勵客運業者增設先進駕駛輔助系統，2023、2024年連續2年編列4000萬元經費，補助每輛公車增設系統費用的49％並以5萬元為上限。

葉昭甫表示，目前全市公車皆已裝設先進駕駛輔助系統，讓死角風險降到最低，確保用路人及大眾運輸安全，另嚴格督促客運業者向所屬駕駛員加強宣導並實施「路口安全確認」機制，並透過每年辦理市區公車評鑑，將行車安全及服務品質納入主要指標。

葉昭甫指出，先進駕駛輔助系統能輔助駕駛員提供即時安全提示，但這只是整體行車安全的一部分，駕駛員確實執行「路口安全確認」才是關鍵。

交通局將持續監督公車業者定期辦理行車安全教育訓練並落實自主管理，強化駕駛員路口轉向停讓意識，將駕駛行經路口轉向「右轉指差確認，左轉再三確認」觀念深印在腦中。