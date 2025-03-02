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盧秀燕訪日 台中這家美食讓日本政要念念不忘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕上周拜會名古屋，日本全國日台議員友好協議會會長藤田和秀拿出手機，秀出先前訪台的照片與盧秀燕分享。圖／市府提供
台中市長盧秀燕上周拜會名古屋，日本全國日台議員友好協議會會長藤田和秀拿出手機，秀出先前訪台的照片與盧秀燕分享。圖／市府提供

台中市長盧秀燕率團訪問日本，26日拜會名古屋市長廣澤一郎，簽訂兩市合作交流備忘錄，有趣的是在場見證的日本全國日台議員友好協議會會長藤田和秀拿出手機中先前訪台的照片與盧市長分享，強調曾品嘗 台中火鍋「台灣陳沙茶」令他念念不忘！

名古屋市和台中交流密切，每年都邀請台中特色攤商赴日，舉辦台灣台中夜市大型活動，深受當地民眾喜愛。

盧秀燕市長致詞時說，自己從政超過30年，有人說她是「美食政治家」，歡迎名古屋市長、官員和議員，有空務必來台中讓她款待。

會後，日本全國日台議員友好協議會會長、名古屋市日台議員連盟會長藤田和秀找盧秀燕談起自己非常喜歡台灣美食，翻出手機中與「陳沙茶」老闆的合照，說台中這家火鍋非常美味，

盧秀燕稱讚藤田對台中非常內行，連平民美食都知道，也當場邀請藤田議員下次來台中，務必知會一聲，市府會請他再度品嘗念念不忘的沙茶火鍋。

台灣陳沙茶火鍋位在台中市中區，因位在台中電子街的巷弄中，是貨真價實的「巷仔內」美食。陳沙茶還有個活招牌「陳老闆」，會穿梭在各桌中，風趣幫大家介紹菜色。

另同在電子街中的汕頭牛肉劉沙茶爐、後引日本料理，都是歷史悠久的知名美食，常有國外旅客按圖索驥來品嘗。

日本料理 沙茶 美食

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