彰化花壇虎山巖三花爭豔 美不勝收

春暖花開，彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖正值桃花、李花和櫻花「三花爭豔」，228連假吸引許多遊客前往，不過李花花期將過，欣賞民眾要把握機會；桃園復興山區櫻花受天氣影響，花況不如預期一次盛開，但陸續綻放也延長賞花期限，市府觀光旅遊局呼籲預做行程規畫，避免山區道路狹小交通壅塞。

虎山巖近年在廟方、縣議員李成濟用心經營與交通部參山國家風景區輔導下，種植各式花朵樹木，冬天有梅花，入春後桃花、李花和櫻花接力綻放，5月還有金針花季，逐漸變成熱門賞花景點，不少民眾包車來看。

近日，虎山巖周邊梅花逐漸謝盡，李花近日趕著登場，枝頭彷彿鋪上白雪，再夾雜著紅色山櫻、粉紅桃花，彷彿「紅白大賽」，爭妍鬥豔，美不勝收。

虎山巖管委會主委林天潤說，目前李花綻放，遊客車輛開進虎山岩停車場，就能看到白雪覆蓋山林景致，不過李花花期不長，賞花要趁早。

桃園復興山區櫻花綻放，觀旅局估計228上山賞花民眾近1萬人次，目前拉拉山遊客中心、中巴陵櫻木花道的花況已開8成，花期預計2周內會結束，不過上巴陵地區今年可能受天氣影響較晚綻放，目前花況僅3成，整體櫻花祭應會延長到3月下旬。

由於山區道路蜿蜒崎嶇狹小，大量人潮易壅塞，觀旅局長周柏吟呼籲民眾下載「遊桃園APP」掌握山區交通狀況，提前規畫行程，同時也建議民眾留宿山區，夜裡欣賞滿天星斗。