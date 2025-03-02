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搶救高鐵彰化站 地方動大巨蛋腦筋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

高鐵12站，彰化站旅客量不但敬陪末座，還唯一人次沒破百萬，彰化縣政府將設立田中展覽館、開闢高鐵快速道路吸引人流，田中鎮公所則提議開發49公頃農業區或規畫大巨蛋南移，期盼縣、鎮攜手提升彰化站使用率。

根據交通部公布最新數據，高鐵旅客量最低的3站依序為雲林、苗栗、彰化，彰化站2024年進站人數89萬3055人次、出站89萬8885人次，即使總體比2023年成長7%，仍是全台12站唯一沒破百萬人次，被稱作「最荒涼」高鐵站。

田中鎮長蕭淑芬昨指出，高鐵田中特定區與田中都市計畫區之間有49公頃一般農業區，若能辦理區段徵收，約10公頃作為大巨蛋和機關的用地，可彌縫高鐵站與田中市區的缺口，且大巨蛋搬到高鐵站附近，遠離台中烏日站降低磁吸效應，南彰道路四通八達不容易塞車，對繁榮南彰化、增加高鐵旅客量一舉兩得。

不過，依彰化縣政府規畫，將在彰化田中高鐵橋下空間興建2025台灣設計展的田中展覽館，高鐵橋下新闢道路第一階段從田中展覽館到溪州公園，11.3公里道路橫跨田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉4個鄉鎮，第二階段希望往東延伸到社頭鄉、員林市。縣長王惠美重申規畫不變，強調交通網路暢通有助民眾到田中搭乘高鐵。

王惠美也未接受大巨蛋南移的提議，認為大巨蛋規畫興建在國1彰化交流道特定區內，民眾從高鐵台中站轉乘捷運綠線延伸彰化、國3接線東路，就能進到彰化新都心，會引進人口紅利並帶動彰化整體經濟效益。

大巨蛋 高鐵

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