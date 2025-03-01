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不怕吃甘藷放臭屁 彰化首屆甘藷臭屁運動會上百人比賽農技

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉八代田農場舉辦別開生面的甘藷臭屁運動會，獎品是有機甘藷。圖／許國成提供
彰化縣大城鄉八代田農場舉辦別開生面的甘藷臭屁運動會，獎品是有機甘藷。圖／許國成提供

彰化縣大城鄉頂庄村今舉辦別開生面的甘藷臭屁運動會，上百人參加抓蟲、種甘藷等農技競賽及餵羊等闖關遊戲，優勝者和蓋滿闖關卡者獲贈採收用「茄芷袋」，在活動結束後採收有機栽培台農66號甘藷。

甘藷又稱地瓜、番藷，早年窮人吃甘藷，豬吃甘藷葉，現代人奉甘藷和甘藷葉為養生食品，有機甘藷身價更高，3公斤市價300元至600元，大城鄉頂庄村八代田農場看好甘藷商機，今下午舉辦老少咸宜的甘藷臭屁運動會，大城鄉農會理事長蔡隱居與全安宮主任委員唐宗龍到場指導、頒獎。

闖關遊戲先上場，餵羊、抓蟲、剪苗、扦插、篩選，抓蟲是比賽抓到的昆蟲種類，剪苗、扦插是比試種甘藷技術，篩選要分辨好甘藷和NG甘藷；農業競技隨後開始，剪苗、扦插、採收、秤重四步驟，不但比速度也比準備度。參賽者不只來自都市，也有「在庄」居民，享受競賽趣味大於在乎獎品，過程洋溢歡笑。

八代田農場主人許國成說，地瓜澱粉含量高，膳食纖維豐富，消化過程易產生大量氣體，所以吃地瓜容易放屁，活動名稱「臭屁」一語雙關，另一個意義是台語的「有實力而得意」的意思，期待今活動親友、村民總動員，食農教育融入生活趣味，優勝者「臭屁」，參加者體驗農村生活，感受食材的珍貴。

頂庄村農產通常由中間商運送到市場；許姓村民表示，種田70多年第一次看到田裡插這麼多各種旗子不是為了趕嚇野鳥，而是解說讓民眾增加農業知識，真的很有趣。

運動 食農教育

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