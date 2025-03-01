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彰化田中「頭牙」紅包黏黏樂受歡迎 埔心請吃好料鄉長端碗恭候

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮公所邀請南投信義鄉布農族朋友到乾福宮表演舞蹈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所邀請南投信義鄉布農族朋友到乾福宮表演舞蹈。記者簡慧珍／攝影

今天是民俗「頭牙」，也是相傳土地公生日，市區、鄉間或田頭的土地公廟不分大小都有信眾祭祀，彰化縣田中鎮公所在百年土地公廟舉辦活動，邀請南投縣原住民跳舞、舂小米，壓軸好戲黏紅包，精彩趣味沒冷場。

田中鎮乾福宮相傳建廟300年，是田中市區福德正神信仰的中心，今帶牲果甜點前往祭祀的信眾絡繹不絕，鎮公所在廟埕舉辦「2025神（蛇）采飛揚，躍田中－蛇prise歡喜慶頭牙」，鎮長蕭淑芬率鎮公所員工、信眾向土地公上香祝壽，接著南投布農族原住民歡樂舞蹈，並與蕭淑芬等人舂小米，祈求新的一年豐收。

蕭淑芬表示，稻米是田中鎮主要農產品，濁水溪灌溉孕育白稻米、黑糯米，田中米表現方式不僅炊煮米飯、粥品，也可製作土地公愛吃的麻糬，今鎮公所準備丁酒、麻糬代土地公請客，參拜和參加活動的民眾都免費享用，另舉辦用麻糬當釣餌的「黏黏樂」，好運和福氣黏（連）起來，期許田中百業興旺，鎮民闔家平安。

黏黏樂紅包限300分，民眾大排長龍，每4人一組登台往紅包池黏紅包，紅包裝有鎮公所宣導品兌換券、連鎖超市禮券，大人兒少看準自己屬意的紅包放下釣竿黏住，人人有獎，個個喜氣洋洋。

田中鎮公所表示，今是農曆年節的最後一次紅包活動，相信在土地公加持下，新的一年民眾都能好運連連、幸福滿滿，未來鎮公所仍以社區老街為主，帶領民眾深入感受在地廟宇、工藝和商業的傳統文化。

彰化縣埔心鄉埔心村福德宮頭牙慶典也很熱鬧，埔心社區理事長許增鏞、總幹事詹秀貞及社區志工煮丁酒請信眾享用，吃了「添丁、發大財」。許增鏞說，雖是丁酒卻各宮廟不同，埔心福德宮光配料就加入米血、杏鮑菇、米玉等10種，盛一碗吃到飽。因配料豐富出了名，連埔心鄉長張佩瑩和多名鄉代拿碗在一旁等著大快朵頤。

彰化縣埔心福德宮丁酒用料豐富，（右起）社區理事長許增鏞、鄉長張佩瑩開心享用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心福德宮丁酒用料豐富，（右起）社區理事長許增鏞、鄉長張佩瑩開心享用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所舉辦年（黏）好運，民眾用麻糬黏紅包。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮公所舉辦年（黏）好運，民眾用麻糬黏紅包。記者簡慧珍／攝影
今天是俗稱「二月二，龍抬頭」的「頭牙」，民眾到田中鎮乾福宮向土地公上香。記者簡慧珍／攝影
今天是俗稱「二月二，龍抬頭」的「頭牙」，民眾到田中鎮乾福宮向土地公上香。記者簡慧珍／攝影

土地公 紅包

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