彰化田中「頭牙」紅包黏黏樂受歡迎 埔心請吃好料鄉長端碗恭候

今天是民俗「頭牙」，也是相傳土地公生日，市區、鄉間或田頭的土地公廟不分大小都有信眾祭祀，彰化縣田中鎮公所在百年土地公廟舉辦活動，邀請南投縣原住民跳舞、舂小米，壓軸好戲黏紅包，精彩趣味沒冷場。

田中鎮乾福宮相傳建廟300年，是田中市區福德正神信仰的中心，今帶牲果甜點前往祭祀的信眾絡繹不絕，鎮公所在廟埕舉辦「2025神（蛇）采飛揚，躍田中－蛇prise歡喜慶頭牙」，鎮長蕭淑芬率鎮公所員工、信眾向土地公上香祝壽，接著南投布農族原住民歡樂舞蹈，並與蕭淑芬等人舂小米，祈求新的一年豐收。

蕭淑芬表示，稻米是田中鎮主要農產品，濁水溪灌溉孕育白稻米、黑糯米，田中米表現方式不僅炊煮米飯、粥品，也可製作土地公愛吃的麻糬，今鎮公所準備丁酒、麻糬代土地公請客，參拜和參加活動的民眾都免費享用，另舉辦用麻糬當釣餌的「黏黏樂」，好運和福氣黏（連）起來，期許田中百業興旺，鎮民闔家平安。

黏黏樂紅包限300分，民眾大排長龍，每4人一組登台往紅包池黏紅包，紅包裝有鎮公所宣導品兌換券、連鎖超市禮券，大人兒少看準自己屬意的紅包放下釣竿黏住，人人有獎，個個喜氣洋洋。

田中鎮公所表示，今是農曆年節的最後一次紅包活動，相信在土地公加持下，新的一年民眾都能好運連連、幸福滿滿，未來鎮公所仍以社區老街為主，帶領民眾深入感受在地廟宇、工藝和商業的傳統文化。