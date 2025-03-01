王惠美破紀錄連擲6聖筊 「龍抬頭」擇定「龍王祭」日期

今年農曆二月二日是民間所謂「龍抬頭」好日子，彰化縣長王惠美在鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，連續獲得6個聖筊，擇定5月3日舉辦「2025鹿港慶端陽─龍王祭」活動，及龍舟下水典禮主法日期。

鹿港慶端陽系列活動的「龍王祭」，是全台特有的民俗儀式，在每年龍舟賽前，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，並訂農曆二月二日「龍抬頭」的好日子，由縣長到鹿港龍山寺向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動辦理日期。今天參與擲筊請示的，還有龍舟委員會主任委員凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、龍山寺主委施輝雄等人。

王惠美表示，龍王祭是鹿港慶端陽龍舟賽的第一個主要活動，依禮恭請龍山寺「龍王尊神」出巡遶境，且迎接天后宮的「水仙尊王」一同前往福鹿溪龍舟競賽場地，及進行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」儀式，祈求賽事平安圓滿，且為鹿港慶端陽活動揭開序幕，過程還有陣頭表演、祈福儀式等，是全國獨一無二的。

王惠美並預告2025鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽活動日期是5月30日到6月1日，從3月3日到3月24日開放報名，今年獎金一樣豐厚，歡迎組隊到龍舟慶端陽官網（https://lukang-dragonboat.net/)報名。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，「今天是龍抬頭的好日子，賜6個聖筊，可以說是歷年來最高的，離龍舟比賽還有一個月的時間，可以讓各方好手增加練習，讓比賽更精彩。

鹿港鎮長許志宏表示，龍王祭為鹿港慶端陽揭開序幕，公所配合彰化縣政府規劃舉辦一系列精采活動，歡迎全國好朋友一起來到鹿港，體驗在地民俗活動。