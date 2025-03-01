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93歲老阿嬷也來領樹苗 北台中贈樹苗數十分鐘一掃而空
「北台中聯合贈苗」邁入第15年，是中部地區規模最大贈送樹苗活動，甲安埔希望協會表示，一大早近千人就來大甲體育場排隊，現場8500株樹苗短短在幾十分鐘內一掃而空，今年從3歲幼童到93歲阿嬤都來排隊領苗，場面盛大外，協會更表揚4位曾在協會領樹苗，種植超過10年以上的「植樹楷模」，分享自己綠化環境的心得。
總幹事吳中源表示，台中市1年可排碳3555萬噸，如果根據研究1棵20年生林木每年可減碳18公斤，甲安埔希望協會贈苗邁入第15年，14年來已贈送出去10幾萬株樹苗，未來至少帶動減碳超過2000多萬噸，而植樹減碳與社區美化更有助益，空氣也會愈來愈好，社區變得更加更美麗，協會將持續推動全民植樹運動，為環境永續盡一份心力。
植樹楷模許漢卿上午表示，2013年開始來到協會領樹苗，種了4年後，每逢過年櫻花就盛開了，家園變得更美麗外，空氣也比以前好，現在看到家中櫻花樹長那麼高，就覺得很有成就感；孟春里長壽俱樂部會長吳明月也說，自己也很喜歡櫻花，家中總共種了4棵，經細心栽培3年多就開花，每當看到櫻花盛開了，心情就非常愉快，也邀請親友一同前來賞花。
吳中源表示，甲安埔希望協會持續舉辦贈送樹苗活動，不但號名地方共同減碳，也吸引喜歡植樹及種花的人愈來愈多，今年有許多家長帶著孩子一起來，甚至祖孫三代全家出動，一起來排隊，對小朋友是一種很好的環保教育，社區環境也變得更加漂亮；其中令人敬佩的是，一位93歲的阿嬤洪素娥上午由家人推著輪椅前來，她說自己很喜歡種樹，每年都由家人推著輪椅帶她到體育場來領苗。
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