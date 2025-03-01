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東豐快速道路鯉魚脊背橋將成回憶 4月合攏關鍵里程碑

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋中斷處，即將於今年4月合攏。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋中斷處，即將於今年4月合攏。中市建設局／提供

台中山線居民期盼超過20年的「東勢豐原生活圈快速道路」，一座跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋，台中建設局表示，中斷處將於今年4月合攏，象徵工程邁入關鍵里程碑；另外最具挑戰的「第一標－公老坪山隧道段工程」，也已完成招標作業，當地民眾積極配合遷移地上物後，成功順利開工，全力朝2029年全線通車邁進。

東豐快速道路、簡稱東豐快，西起國道4號豐勢交流道，往東向設置交流道，分支後進入隧道，出隧道後採高架道路跨越台3線與東豐自行車道，到大甲溪南岸改採路堤方式，再轉東南跨越大甲溪，依防汛道路到東勢大橋東端，跨越台3線銜接到台8線，沿線通過中市豐原區、石岡區及東勢區，道路全長9.6公里。

建設局長陳大田表示，「東豐快」在缺工、缺料等挑戰下，第3標工程銜接石岡至已完成的大甲溪橋梁段及東勢段，目前墩柱已成形，並安裝工作車展開橋面板施工，預計今年4月與舊橋接合，屆時，地方長年記憶中的斷橋將成為歷史，而第3標也將於2026年完工搶先通車，先改善石岡至東勢的交通便捷性。

面對市長盧秀燕指示「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」具挑戰性、將創台中市最長隧道紀錄的公老坪山隧道，採用全面機械開挖、不鑽炸施工方式，於去年12月正式開工，豐潭段豐勢交流道增設匝道計畫，得到中央地方立委、議員、里長的鼎力協助，加上交通部的經費支持，成功克服環評爭議重啟計畫，未來將銜接東勢－豐原生活圈快速道路得以開工，提升區域交通效益。

東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋完工後模擬圖。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋完工後模擬圖。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋中斷處，即將於今年4月合攏。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋中斷處，即將於今年4月合攏。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋完工後模擬圖。中市建設局／提供
東豐快跨越大甲溪、深植地方記憶的鯉魚脊背橋完工後模擬圖。中市建設局／提供

成功 豐原

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