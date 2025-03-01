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桃米親水公園水源地受損 改善取水口戲水勝地回來了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
桃米親水公園水源取自山泉水，水質清澈，是夏季戲水勝地。圖／埔里鎮公所提供
桃米親水公園水源取自山泉水，水質清澈，是夏季戲水勝地。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里鎮桃米親水公園水源是難得的山泉水，水質清澈每年親水節吸引大批親子遊客，去年受凱米颱風影響，水源地遭土石淹沒，親水節因此停辦。埔里鎮公所、行政院中部聯合服務中心和縣議員陳宜君會勘，將由水保署出資改善設施，讓親子暑假可以快樂安全戲水。

桃米親水公園啟用19年，一度因管理、設施損壞等問題封園，經公所重新整建後，由在地青年團隊經營管理，2022年重新開放，並開辦「埔里親水節」，因為水質清澈、環境安全，成為夏日戲水勝地，受到大人、小孩歡迎。

不過，去年凱米颱風侵襲，親水公園的水源地遭土石沖毀，引水管線也受損，親水節一度停辦，雖然緊急搶修，但水質渾濁，不如往日清澈，讓遊客難免失望。

桃米社區發展協會表示，去年颱風數度來襲，親水公園取水口發生大量崩塌，管線設施損壞，雖已緊急搶修但不夠穩固，水質也不太理想，希望趁汛期來臨前，修繕取水設施，夏日來臨讓遊客可以開心戲水。

縣議員陳宜君、埔里鎮長廖志城向行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫反映，邀水保署南投分署等相關單位會勘，水保署同意將管線改善工程納入區域亮點計畫，出資由埔里鎮公所修繕。

埔里鎮公所表示，桃米親水公園提供遊客免費的安全水域戲水，桃米社區也有豐富的生態資源，假日安排講座、音樂表演及體驗課程等，提供居民和遊客安全又有品質的遊憩環境。

桃米親水公園水源地去年因颱風崩塌，導致取水口受影響，親水節一度喊停。圖／南投縣議員陳宜君提供
桃米親水公園水源地去年因颱風崩塌，導致取水口受影響，親水節一度喊停。圖／南投縣議員陳宜君提供
桃米親水公園水源地去年因颱風崩塌，導致取水口受影響，親水節一度喊停。圖／南投縣議員陳宜君提供
桃米親水公園水源地去年因颱風崩塌，導致取水口受影響，親水節一度喊停。圖／南投縣議員陳宜君提供
桃米親水公園水源取自山泉水，水質清澈，是夏季戲水勝地。圖／南投縣議員陳宜君提供
桃米親水公園水源取自山泉水，水質清澈，是夏季戲水勝地。圖／南投縣議員陳宜君提供

凱米颱風 南投 埔里 水質

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