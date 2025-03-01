被影城耽誤3年...彰化光復郵局改建案 預定3月底復工

深受地方期待的彰化市光復郵局改建商業大樓工程，原預定2023年6月完工，未料才打地基，即因原計畫進駐的國賓影城突然抽腿而停擺。彰化郵局表示，新工程去年底已順利發包，預定3月底復工，將興建地下3層、地上7層商業大樓，力趕2027年8月完工。

光復郵局位在彰化市光復路與和平路口，占地560坪，位處彰化火車站前商圈的黃金地段，中華郵政動用4.55億元改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，並與國賓影城簽約，其中3到6樓規畫經營影城，1、2樓仍供郵局使用，地下3樓則是停車場，其他樓層則是美食廣場及健身中心等，2020年12月開工，原預定2023年6月完工。

不過，約3年前，光復郵局改建工程還在打地基時，國賓影城疑考量正在施工的中友百貨彰化店也規畫影城，擔心經營空間遭擠壓，決定終止契約，迫使改建工程停工，中華郵政並向彰化縣政府申請變更設計，改為地下3樓地上7樓商業大樓。

彰化郵局表示，新工程內部規畫變動不多，只把影城剔除，1、2樓仍供郵局使用，其餘樓層未來不再指定特定用途，由於地點占有鄰近彰化火車站的優勢，未來可供補習班、美食廣場、商辦等駐，也可以租給公部門做廳舍使用。

彰化郵局表示，光復郵局改建工程去年11月重新發包，新包商與原包商正進行現有工地勘驗，並結算原有工程項目與經費，預定本月底即可復工，趕在2027年8月完工，屆時，遷移到彰化市和平路的光復路郵局將遷回原址，方便民眾洽公。