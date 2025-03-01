都想搶救全台最荒涼高鐵站 彰化縣府與地方公所同心不同調

高鐵12站，彰化站旅客量不但敬陪末座，還唯一人次沒破百萬，彰化縣政府將設立田中展覽館、開闢高鐵快速道路吸引人流進來，田中鎮公所提出開發49公頃農業區或進一步規畫大巨蛋南移，期盼縣鎮攜手合作提升彰化站使用率。

根據交通部公布最新數據，高鐵旅客量最低的3站依序為雲林、苗栗、彰化，彰化站2024年進站人數89萬3055人次、出站89萬8885人次，即使總體比2023年成長7%，仍是全台12站唯一沒破百萬人次，被稱作「浪費錢、最荒涼」高鐵站。

外界分析，彰化高鐵站位在田中鎮，周邊鄉鎮人口數除了社頭鄉4萬835人，其餘都少於4萬人，連田中鎮僅3萬8787人，人口持續減少。田中鎮公所觀察今年2月東彰快速道路全線通車，更快速到達員林市接台76或國1到高鐵台中站，對南彰化民眾來彰化站搭高鐵的幫助不大，田中鎮公所因此提出開發農業區49公頃或規畫大巨蛋南移，是提升彰化高鐵旅運量的治本辦法。

鎮長蕭淑芬今指出，高鐵田中特定區與田中都市計畫區之間有49公頃一般農業區，若能辦理區段徵收，約10公頃作為大巨蛋和機關的用地，可彌縫高鐵站與田中市區的缺口，且大巨蛋搬到高鐵站附近，遠離台中烏日站降低磁吸效應，南彰道路四通八達不容易塞車，對繁榮南彰化、增加高鐵旅客量一舉兩得。

交通部長陳世凱去年11月和立法院交通委員會到彰化考察，縣政府工務處提出彰化田中高鐵橋下空間即將興建2025台灣設計展的田中展覽館，高鐵橋下新闢道路第一階段從田中展覽館到溪州公園，11.3公里道路橫跨田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉4個鄉鎮，第二階段希望往東延伸到社頭鄉、員林市。縣長王惠美重申規畫不變，交通網路暢通有助民眾到田中搭乘高鐵。